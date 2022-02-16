В НАТО пообещали продолжать обличать «агрессивные планы России»

НАТО планирует продолжать обличать агрессивные планы России против Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути, — приводит ТАСС его слова.

Пока альянс не может уточнить количество российских сил у границы Украины. Но их численность постоянно растет, заявил Столтенберг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно он подчеркнул, что НАТО готова сесть за стол переговоров и надеется на дипломатическое разрешение ситуации.

Вчера американский таблоид The Sun назвал время предполагаемого российского вторжения на Украину. Оно якобы должно состояться 16 февраля, в 1.00 по британскому времени (то есть 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому времени). Сообщение опубликовали после того, как Минобороны РФ объявило, что военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт, вчера они выдвинулись в свои гарнизоны.

Татьяна Леухина