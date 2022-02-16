Постпред России при ЕС: Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя

«Вторжения» России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримом будущем. Об этом заявил изданию Die Welt постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

— Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце, — сказал он.

Фото: wikimedia.org

Также Чижов добавил, что в Европе редко начинаются войны в среду.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует продолжать обличать агрессивные планы России против Украины. По его словам, НАТО не видит признаков военной деэскалации. Вчера американский таблоид The Sun назвал время предполагаемого российского вторжения на Украину. Оно якобы должно состояться 16 февраля, в 1.00 по британскому времени (то есть 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому времени). Позже издание отредактировало свою статью и приписало, что минувшая ночь «прошла без происшествий».



Татьяна Леухина