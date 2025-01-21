Авиаперевозчики оценили убытки из-за БПЛА в миллионы рублей за рейс

Компании надеются на компенсации от правительства, если количество атак дронов продолжит расти

Фото: коллаж "Реального времени"

В России существенно возросли расходы авиакомпаний в связи с участившимися атаками беспилотников и ограничениями полетов. В первой половине января только в Татарстане небо закрывали более десяти раз, и 11 самолетов пришлось посадить на запасных аэродромах в других регионах. Крупные лоукостеры оценивают потери в 800 тысяч рублей в час, татарстанские авиаперевозчики заявляют об убытках в миллионы рублей за каждый перенаправленный рейс. Как возросшая финансовая нагрузка скажется на стоимости билетов и какой выход из ситуации предлагают сами авиаторы — подробности в материале «Реального времени».

Авиация несет потери

В результате атак дронов на города России авиакомпании несут дополнительные расходы. Аэропорты закрываются в целях безопасности, и перевозчикам приходится менять маршруты. Еще осенью 2023 года «Победа» подсчитала, что каждый дополнительный час полета в таких случаях обходится в 800 тысяч рублей. Однако сейчас сумма может быть выше, поскольку расходы возросли, указали участники рынка.

— Авиатопливо дорожает практически каждый раз, где-то на 30% выросла цена. Тонна керосина уже за 100 тысяч рублей перевалила. Аэропорты тоже подняли стоимость услуг, примерно на 15—20%. В совокупности это достаточно серьезная нагрузка, — заявил гендиректор авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

В этом году у татарстанского перевозчика 36 субсидированных рейсов, из них 20 из аэропорта «Казань», остальные — по другим регионам. Есть два новых маршрута: Казань — Магнитогорск и Оренбург — Горно-Алтайск, самолеты будут летать два раза в неделю. Но поскольку случаи прилетов беспилотников участились, поддержку в виде субсидий нивелируют резко возросшие дополнительные затраты.

В результате атак дронов на города России авиакомпании несут дополнительные расходы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Буквально в этот понедельник ВСУ провели очередную атаку БПЛА на Казань и другие города. Перевозчики обеспокоены ситуацией, поскольку все больше рейсов приходится перенаправлять. «Аэропорты закрывались и раньше, но не в таком объеме, как сейчас. Особенно под конец прошлого года — в начале этого идет какая-то система атак. Посмотрите статистику по Казани. Это уже на миллионы рублей переходит за каждый рейс», посетовал Трубаев.

За месяц в Татарстане перенаправили 20 самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики стали чаще вводить в декабре 2024 года, начиная со дня массированной атаки на Казань, когда дронами были повреждены три жилых дома. В те же утренние часы воздушная гавань татарстанской столицы закрылась до полудня, а пять лайнеров ушли на запасные аэродромы. Затем небо над Казанью закрывали 25 декабря (перенаправлено шесть рейсов), а также 27, 28 и 31 декабря. В последний день минувшего года два самолета, летевших в город, были вынуждены посадить в Нижнекамске (аэропорт Бегишево).

Еще больше ограничений полетов было в начале 2025 года. В общей сложности аэропорты республики закрывались 14 раз, причем в одну из суббот — несколько раз за день: в Казани — дважды, а в Нижнекамске — трижды. Впервые временные ограничения вводили даже в Бугульме. В результате за месяц в республике не смогли посадить 20 самолетов, следовавших в ее города — лайнеры пришлось перенаправить.

Еще больше ограничений полетов было в начале 2025 года. В общей сложности аэропорты республики закрывались 14 раз. коллаж "Реального времени"

— Безусловно, трудности есть с точки зрения имиджевой и коммерческой составляющих. Компании несут убытки. 14 января наш борт летел из Нового Уренгоя в Бугульму, и пришлось из-за закрытия аэропорта — в Бугульме, кстати, впервые закрылся по этой причине — уйти на запасной аэродром в Уфе. Это большие дополнительные расходы, — отметил Петр Трубаев.

Аналогичная ситуация по всей стране, перевозчики сообщают о возросших расходах. «Приоритетом является безопасность и комфорт пассажиров, поэтому авиакомпания выполняет указания регулирующих органов. Несет дополнительные расходы, связанные с мерами, принимаемыми в связи с режимами работы аэропортов в текущих условиях», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

«Приоритетом является безопасность и комфорт пассажиров, поэтому авиакомпания выполняет указания регулирующих органов», сообщил перевозчик. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В «ЮВТ Аэро» уточнили, что еще не подсчитывали убытки, поскольку год только начался и даже первый месяц еще не закончился: «Подведем итоги января, дальше будем принимать решения. Есть добровольное решение некоторых аэропортов, которые дают льготные условия при посадке на запасной аэродром по причине плана «Ковер». Мы сейчас в стадии переговорного процесса с некоторыми аэропортами, и они готовы нам дать такие льготы. Это крупные международные аэропорты, назвать их пока не можем».

«Думаю, убытки останутся за перевозчиками»

Ранее в Госдуме выступали с инициативой возмещать российским авиакомпаниям убытки из-за атак дронов и задержек рейсов. «Это нужно, чтобы правительство вышло к Государственной думе с предложением о субсидировании таких ситуаций с той целью, чтобы наши компании не несли убытки. Мы заинтересованы в том, чтобы они сохранились. Потому что восстанавливать наши ведущие авиакомпании будет дорого и долго», — заявлял член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петр Аммосов. Авиаторы оценили идею, но не уверены, что ее удастся осуществить.

— Конечно, у перевозчиков сейчас большие расходы. Самолет до Москвы летит 1 час 20 минут, то есть он бы уже выполнил рейс, слетал бы в Москву за то время, пока уходил на запасной аэродром. Но я сомневаюсь, что в такой экономической ситуации правительство пойдет на компенсацию убытков из-за БПЛА. Да, гражданская авиация страдает. Но, думаю, эти убытки все-таки останутся за перевозчиками, — считает собственник АО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев.

— Поддерживаю предложение о субсидиях, и оно уже назрело, потому что перекладывать это на плечи авиакомпаний — абсолютно неправомерно. В силу того, что мы летаем по субсидированным маршрутам, у нас с 2013 года не индексировался тариф на авиаперелеты, о чем мы постоянно говорим и просим вышестоящее руководство — бесполезно, — сообщил Петр Трубаев.

На антидроновую защиту воздушных гаваней страны планировалось направить более 11 млрд рублей за два года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

С идеей о выделении субсидий пострадавшим компаниям выступали еще в 2023 году, но должного развития она так и не получила. Недавно была предпринята попытка защитить сами аэропорты от атак беспилотников. Как выяснили «Ведомости», на антидроновую защиту воздушных гаваней страны планировалось направить более 11 млрд рублей за два года. Деньги должны были получить аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры первой категории. Это аэропорты московского авиаузла, Пулково (Петербург), Кольцово (Екатеринбург), Храброво (Калининград), Толмачево (Новосибирск), Емельяново (Красноярск) — всего 31, включая Казань.

Однако в правительстве отказались от этого решения, заявив, что российские аэропорты под особым контролем Минобороны, и вопросом безопасности будут заниматься военные и сами аэродромы. Пока же, во время действия плана «Ковер», перевозчикам приходится самим оплачивать все дополнительные расходы. Поэтому не исключено, что авиаперевозки могут подорожать, предупреждают эксперты.

— Если авиакомпании будут закладывать эти риски, то стоимость полетов увеличится. В любом случае, если будут существенные издержки, их должны либо как-то компенсировать, либо закладывать в цену билетов. И то, и другое возможно, если будут такие частые задержки и отмены рейсов. Иначе банкротство, третьего варианта не дано. Ладно, в Казани, а то ведь и в Москве, и в других городах такое происходило, — пояснил Магомед Закаржаев.

«Если авиакомпании будут закладывать эти риски, то стоимость полетов увеличится». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, атаки дронов сказываются и на деятельности Казанского авиапредприятия, которое выступает оператором деловой авиации и российского авторизованного центра Bell, Robinson и Rolls-Royce. КАП осуществляет чартерные пассажирские перевозки, экскурсионные полеты и полеты в целях авиации общего назначения. «Закрытие аэропортов и на нас влияет, у нас отменяются запланированные рейсы по патрулированию нефтепроводов. Мы тоже несем определенные убытки. Экипаж зарплату получает, а вертолеты стоят на точках. У нас это может не столь существенно, как у авиакомпаний, но мы тоже страдаем», добавил предприниматель.

Затраты несут не только перевозчики, но и пассажиры сменивших маршруты самолетов. Многие опаздывают на стыковочные рейсы и требуют возврата средств. В «ЮВТ Аэро» заявили, что идут навстречу клиентам и возмещают потери.