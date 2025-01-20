Трамп принял присягу: он стал 47-м президентом Соединенных Штатов

Дональд Трамп принял присягу в зале Капитолия. Он стал 47-м президентом Соединенных Штатов. Помимо этого, Джей Ди Вэнс вступил должность вице-президента.

До этого Трамп впервые вступил в должность 45-го президента США 20 января 2017 года. В сентябре 2019 года контролируемая демократами палата представителей начала процедуру импичмента Трампа, обвинив его в использовании власти для компрометации Джо Байдена, а также в попытках скрыть эти действия. Основанием послужило заявление анонимного информатора о давлении на Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына Байдена.

В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам, однако в феврале 2020 года сенат оправдал его. В августе 2020 года Трамп официально выдвинулся на второй срок от Республиканской партии. На выборах 3 ноября 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, несмотря на заявления о фальсификации результатов. Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена 14 декабря.

6 января 2021 года сторонники Трампа, митингуя в Вашингтоне, ворвались в Капитолий, сорвав заседание конгресса по утверждению результатов выборов. 7 января конгресс утвердил избрание Байдена. В январе 2021 года палата представителей вновь объявила Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу, но в феврале сенат снова оправдал его. Трамп стал единственным президентом США, дважды подвергнутым импичменту, но оба раза оправданным в сенате.



Рената Валеева