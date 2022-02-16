Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Фото: Максим Платонов (архив)

В среду Государственная дума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с начала текущего года. Он касается 2,6 млн россиян — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022-го.



Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение позволило проиндексировать выше уровня инфляции 2021 года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах.

Фото: realnoevremya.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров 10 февраля. В бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложили повышение денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам на 4%. Дополнительные расходы в 2022—2024 годах на эти цели составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022-м на 8,6%. В результате средний размер пенсии в этом году составит 18 984 рубля. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что рост пенсий затронет порядка 30,8 млн россиян. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей.

Маргарита Головатенко