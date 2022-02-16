В Татарстане магазин оштрафовали за обсчет покупателя на 21 рубль

Роспотребнадзор Татарстана оштрафовал на 20 тысяч рублей магазин «Лента», в котором продавец обсчитал покупателя на 21,24 рубля.



Покупатель подал жалобу, в которой заявил, что купил шашлык из куриных окорочков по цене, превышающей сумму на ценнике. Специалисты установили, что потребитель заплатил 113,27 рублей, хотя товар стоил 134,51 рублей.

Так, магазин допустил обсчет потребителя, за что и был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу. Магазин уже оплатил штраф, потребителю вернули деньги.

В 2021 году в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило более 6,9 тысячи письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей. На жалобы о нарушениях в сфере розничной торговли пришлось 38%. Нарушения были выявлены при реализации продовольственных товаров и в интернет-торговле.

Маргарита Головатенко