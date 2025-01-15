«Я ослеп»: лидер ОПС «29-й комплекс» признался в оговоре Ильшата Гафурова ради операции на глаза

Сенсационная новость прозвучала накануне в Савеловском райсуде Москвы по делу бывшего ректора КФУ и мэра Елабуги Ильшата Гафурова. Защита заявила — один из лидеров ОПС «29-й комплекс» отказался от своих показаний о причастности Гафурова к убийству депутата Айдара Исрафилова, и попросила о вызвать этого свидетеля на новый допрос.

По данным «Реального времени», речь идет о 60-летнем Юрии Еременко, он же Ерема, который в 2006-м году получил пожизненный срок за руководящую роль в преступном сообществе и банды в его составе, а также участие в убийствах, вымогательстве, мошенничестве и растрате. Долгое время он отбывал наказание в колонии «Полярная сова», сейчас находится в так называемой «Мордовской зоне», она же «Единичка» — колония №1 в Мордовии.

Год назад Еременко уже давал показания Савеловскому суду по делу Гафурова. Ходатайство о передопросе озвучил казанский адвокат бывшего ректора Алексей Парамонов. Он сообщил, что получил от своего коллеги — защитника Еременко объяснение его клиента, полученное в мордовской колонии 25 ноября 2024 года.

В этом объяснении осужденный криминальный авторитет утверждает — его свидетельские показания об участии Гафурова в подготовке преступлений против Исрафилова были оговором на фоне «сделки» с силовиками. Якобы лишь в обмен на лжесвидетельство сидельцу обещали проведение необходимой ему операции на глаза, но слово так и не сдержали. А потому и Еременко решил отказаться от своих слов.

Приводим текст оглашенной защитой объяснения с незначительными сокращениями:

«Я, Еременко Юрий Леонидович, осужденный, отбывающий наказание к пожизненному лишению свободы, без какого бы то ни было давления на меня, добровольно, хочу сообщить о следующем.

Отбывая наказание, я оказался в трудной жизненной ситуации. У меня развилась катаракта, я стал слепнуть. Мои родственники могли оплатить требующуюся мне операцию. Они обращались в администрацию (колонии), но никакого ответа не получили.

Состояние моего здоровья неуклонно ухудшалось, слепота развивалась. И тогда на меня вышли сотрудники органов, которые сообщили, что организация необходимой мне операции будет возможна только в том случае, если я смогу подтвердить имеющуюся у них информацию о причастности Гафурова Ильшата к приготовлению к убийству Исрафилова и его последующему убийству в 1999 году. Я ответил, что эта информация не соответствует действительности, что Гафуров Ильшат никакого отношения к приготовлению к убийству Исрафилова в г. Елабуга и его убийству в г. Москва не имеет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сотрудники утверждали, что информация у них достоверная, что ее уже подтвердили другие, известные мне люди, что мое подтверждение этой информации большого значения для Гафурова иметь не будет, а вот для моего здоровья будет иметь большое значение. Организовать необходимую операцию родственникам не позволят… Кроме того, на время следствия и суда над Гафуровым меня этапируют в СИЗО, где условия содержания гораздо лучше, чем в колонии. Я был вынужден согласиться.

Меня, действительно, этапировали в Казань, где и произвели допросы. Однако операция всё откладывалась и откладывалась. Мне говорили, что вот ещё один вопрос, ещё одно подтверждение имеющейся у них информации, и тогда точно будет операция.

Всё это тянулось 2 года. Ко мне уже в колонию приходили разные сотрудники и просили подтвердить то одно, то другое. Я все надеялся на операцию и подтверждал. Наконец, мне сказали, что вот как в суде смогу подтвердить все, что они ранее записали, то все уже к операции готово. Мне даже обследование провели, чтобы убедить. Однако, никакую операцию так и не сделали.

Хочу заявить, что моей безвыходной ситуацией воспользовались и использовали меня. На настоящий момент я полностью ослеп на один глаз и более никаких причин для оговора Гафурова Ильшата я не имею. Сведения в моих допросах о причастности Гафурова Ильшата к приготовлению к убийству Исрафилова в г. Елабуга и последующему убийству в г. Москва не соответствуют действительности.

Прошу вызвать меня в суд в качестве свидетеля для повторной дачи показаний по делу Гафурова».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Адвокат Парамонов привел и еще одно основание для нового вызова свидетеля, хотя бы по видеосвязи. Он напомнил — после первого допроса Еременко в суде огласили регистрационное дело товарищества «Феникс А», имевшей отношение к членам группировки, а еще выслушали показания бывшего директора страховой компании «Зилант» Вадима Шаятовича, который поделился иной версией знакомства будущего главы Елабуги с верхушкой ОПС "29-й комплекс». Для ответа на появившиеся вопросы защитник просил удовлетворить ходатайства.

Московские адвокаты Ильшата Гафурова и сам подсудимый были за повторный вызов Еременко. Против выступил гособвинитель. По его мнению, осужденный авторитет уже дал исчерпывающие показания. «Гособвинение обеспечило явку указанного свидетеля, а стороной защиты явка не обеспечена», — добавил прокурор. И эти слова вызвали возмущение у адвокатов — каким образом защита может «обеспечить явку» сидельца колонии для пожизненно осужденных?

Тем не менее суд в этом вопросе поддержал сторону обвинения и допрашивать Еременко повторно не пожелал.

Напомним, Ильшату Гафурову инкриминируют подстрекательство к покушению и к убийству Исрафилова в июне и августе 1999-го года руками членов челнинского ОПС. Вину он отрицает, и также испытывает серьезные проблемы со зрением.

Ирина Плотникова