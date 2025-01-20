Французские издатели запускают экологическую программу «Ответственные главы»

В программу входят три ключевые инициативы, которые будут реализованы в 2025–2026 годах

Фото: Артем Гафаров

Во Франции Национальный союз издателей (Syndicat national de l’édition, SNE) анонсировал новую программу «Ответственные главы» (Chapitres Responsables), направленную на поддержку экологической трансформации в издательской отрасли. В программу входят три ключевые инициативы, которые будут реализованы в 2025–2026 годах, пишет издание Publishing Perspectives.

Первым шагом станет создание цифровой платформы, которая позволит издателям отслеживать углеродный след каждой опубликованной книги. Этот инструмент поможет оценивать влияние производства и распространения книг на окружающую среду и находить пути для сокращения выбросов. Вторым направлением станет анализ жизненного цикла книг, включая как печатные издания, так и их цифровые версии. Так планируют принимать более экологически эффективные решения, которые влияют на все этапы производства — от выбора материалов до утилизации. Третий компонент программы посвящен обучению. Для сотрудников издательств будет разработан образовательный инструмент, который включает онлайн-курсы и очные модули. Программа охватит компании всех размеров, чтобы обеспечить равный доступ к знаниям для малых, средних и крупных издательств.

SNE, который объединяет более 700 издательств, уже имеет опыт реализации устойчивых инициатив. Ранее союз разработал экологическую хартию для книжной индустрии, стал участником Международного союза издателей и Программы ООН по целям устойчивого развития. Также был запущен цикл вебинаров «Экологический клуб», на которых участники делились практиками по улучшению экологической эффективности.

Программа «Ответственные главы» поддерживается государственным планом «Франция 2030», который включает €54 млрд инвестиций в переход к экологически безопасным технологиям и проектам. Половина этой суммы направлена на декарбонизацию экономики, а оставшиеся средства — на инновации, которые соответствуют принципу «не причиняй вреда».

Эксперты отмечают, что инициатива SNE может стать примером для других стран, так как сочетает системный подход с практическими решениями для всей отрасли. Поддержка устойчивого развития через конкретные инструменты — такие как углеродный календарь, анализ жизненного цикла книг и обучение — поможет издательствам снизить воздействие на окружающую среду и одновременно повысить осведомленность сотрудников о важности экологических вопросов.

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Екатерина Петрова