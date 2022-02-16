Хуснуллин назвал высокую ключевую ставку угрозой для развития жилищного строительства

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал действующую ключевую ставку Центробанка серьезной угрозой для сферы жилищного строительства. На сегодняшний день она составляет 9,5%.

— Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать, — заявил Хуснуллин. Он обратил внимание, что средняя ипотечная ставка по итогам 2021 года в России составила 7,5%.

Хуснуллин заверил, что правительство России продолжает работать, чтобы значение ставки по ипотеке не превышало 7,9% даже несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Банк России 11 февраля поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 9,5%. Как объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, рассматривался вопрос о повышении до 10% и это еще может случиться — она не исключила, что решение о повышении примут на следующих заседаниях. По ее словам, если бы не эти шаги, то инфляция в стране уже превысила бы отметку в 10%.



Татьяна Демина