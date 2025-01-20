В Татарстане в 2024 году высокие зарплаты зафиксировали в менеджменте и консалтинге

Фото: Мария Зверева

По данным hh.ru, в 2024 году в Татарстане самые высокие заработные платы (медиана) наблюдались в сфере «Высшего и среднего менеджмента», где доход составил 108,8 тыс. рублей, увеличившись на 15% за год.

На втором месте находится область «Стратегия, инвестиции, консалтинг» с зарплатами в 99,4 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. Замыкает тройку лидеров сфера «Автомобильный бизнес» с доходом в 97,3 тыс. рублей, который вырос на 25%.

Особый рост зарплат наблюдается в секторах «Домашний и обслуживающий персонал» и «Транспорт, логистика, перевозки», где присвоены 34% прироста, а уровень дохода составил 71,9 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, зарплаты рабочего персонала увеличились на 30% до 82,3 тыс. рублей. Наименьшая динамика роста была зафиксирована в сфере «Страхование», где медиана зарплаты составила 54,4 тыс. рублей с увеличением на 13%.



Анастасия Фартыгина