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В Казани завершили реконструкцию здания на Оренбургском тракте

14:58, 20.01.2025
В Казани завершили реконструкцию здания на Оренбургском тракте
Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершилась реконструкция здания по адресу: Оренбургский тракт, 170, выполненная ООО «Термы». Инспекция Госстройнадзора Татарстана подтвердила соответствие проекта требованиям документации, выдав положительное заключение.

  • В ходе реконструкции были реализованы масштабные изменения, включая устройство антресоли и витражей, а также создание бассейнов и бань внутри здания.

Кроме того, возведено отдельно стоящее здание для саун и бань, а также предусмотрены уличные бассейны и террасы для отдыха. Эти нововведения направлены на улучшение качества услуг и создание комфортной атмосферы для посетителей.

Анастасия Фартыгина

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