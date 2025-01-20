В Казани завершили реконструкцию здания на Оренбургском тракте
В Казани завершилась реконструкция здания по адресу: Оренбургский тракт, 170, выполненная ООО «Термы». Инспекция Госстройнадзора Татарстана подтвердила соответствие проекта требованиям документации, выдав положительное заключение.
- В ходе реконструкции были реализованы масштабные изменения, включая устройство антресоли и витражей, а также создание бассейнов и бань внутри здания.
Кроме того, возведено отдельно стоящее здание для саун и бань, а также предусмотрены уличные бассейны и террасы для отдыха. Эти нововведения направлены на улучшение качества услуг и создание комфортной атмосферы для посетителей.
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