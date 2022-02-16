Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Так, спортсменки принесли 22-ю награду сборной России.

Первое место заняли немки Катарина Хенниг и Виктория Карл с результатом 22 минуты 9,85 секунды. Серебряную медаль получили шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг с отставанием на 0,17 секунды. Российские лыжницы прибыли на 0,71 секунды позже.

Сейчас на счету сборной России четыре золотые медали, восемь серебряных и десять бронзовых.

Также сегодня женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете 4х6 км. Первое место заняли спортсменки из Швеции, третье — представительницы Германии.

Тем временем Сборная России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинальном матче Олимпийских игр и вышла в полуфинал. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.



Диана Жиленкова