Силуанов заявил, что Минфин выступает за легализацию майнинга

Минфин России выступает против запрета майнинга в стране. Ведомство хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства Антон Силуанов.

При этом Минфин России предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов.

— Цифры могут быть разные — от 50 до 100 тысяч в эквиваленте. Наша концепция такая, — приводит «РИА Новости» его слова.

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Также министр финансов отметил, что его ведомство поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте.

На прошлой неделе правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Согласно документу, их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.



В январе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют.



В конце января глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин выступил с предложением создать подконтрольную государству тестовую зону по использованию криптовалют в Казани. Ожидается, что с помощью пилотной зоны можно будет посмотреть, «как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора».



Татьяна Леухина