Shot: в Москве казанец убил знакомую и спрятал тело в принадлежащем Гоше Куценко «Запорожце»

Фото: Максим Платонов

В Москве в автомобиле актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте, где автомобиль, припаркованный во дворе, привлек внимание правоохранительных органов. Об этом сообщили в SHOT.

На данный момент сам Куценко не комментирует ситуацию, и поклонники надеются на возможную ошибку. По предварительным данным, автомобиль не был взломан, что вызывает вопросы, как тело оказалось внутри.

Подозреваемым в убийстве стал 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Татарстана, имеющий криминальное прошлое, включая судимости за убийство и другие тяжкие преступления. Он был задержан и признался в том, что в состоянии алкогольного опьянения напал на знакомую, нанеся ей не менее 12 ножевых ударов. После преступления мужчина скрылся с места происшествия.

Следком начал расследование, дело находится под контролем прокуратуры.

Анастасия Фартыгина