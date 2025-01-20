В Казани ограничат движение на двух улицах из-за реконструкции коллектора

Фото: Динар Фатыхов

В Ново-Савиновском районе Казани с 23 января по 18 февраля будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов по двум улицам в связи с реконструкцией участка третьего северного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно опубликованной информации, с 23 января будут полностью закрыты местные проезды в районе домов №26 и №28 по улице Чистопольской, а также частично закрыт тротуар возле дома №30 на той же улице. Кроме того, с 23.00 8 февраля до 6.00 9 февраля будет полностью перекрыто движение транспорта между домами №26 и №28 по улице Меридианной.

Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и выбирать пути объезда.

Напомним, с сегодняшнего дня в Казани временно ограничат движение транспорта на улице Юлиуса Фучика в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена. Проезд будет закрыт до 26 марта 2026 года.

Рената Валеева