МОК: если Валиева станет призером, то результаты фигуристок-одиночниц будут считаться предварительными

Если российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева войдет в тройку лучших, то результаты соревнований в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Об этом сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

— Они [результаты] будут, конечно же, предварительными, учитывая дальнейшее расследование, — приводит слова Адамса ТАСС.

Фото: olympic.ru

Вчера российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступили с короткой программой в личном турнире на Олимпийских играх. Уроженка Казани получила наилучший результат — 82,16 балла. Щербакова заняла второе место, Трусова — четвертое.

На прошлой неделе в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки. Затем Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до личного турнира.



Диана Жиленкова