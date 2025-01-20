В Ново-Савиновском районе Казани почти на сутки отключат воду

Фото: Динар Фатыхов

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани с 9.00 29 января до 5.00 30 января будет приостановлена подача воды. Как сообщает МУП «Водоканал», это связано с проведением работ по улучшению водоснабжения.

Отключение затронет следующие адреса:

улица Адоратского, 15, 17, 19, 21, 23, 15/1, 15а, 15а/1, 15а/2, 19/1, 19/4, 19а, 19б, 25, 25;

улица Ак. Лаврентьева, 8, 8а, 10;

проспект Ямашева, 78, 82, 84, 88, 74а, 78а, 78б, 80а, 82а, 82б, 88а.

Помимо этого, в Ново-Савиновском районе Казани с 23 января по 18 февраля будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов по двум улицам в связи с реконструкцией участка третьего северного коллектора.

Рената Валеева