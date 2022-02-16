В допинг-пробе Валиевой обнаружили три препарата для сердца

Во взятой в декабре допинг-пробе российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой выявили три препарата для сердца. По данным газеты The New York Times, это триметазидин, L-карнитин и гипоксен.

Отмечается, что L-карнитин и гипоксен являются разрешенными препаратами для спортсменов, передает RT.

Фото: olympic.ru

Накануне 15-летняя спортсменка объяснила, что запрещенное вещество попало в ее организм «с продуктом, который употреблял ее дедушка». Этот аргумент сыграл в пользу отмены отстранения. Днем ранее Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до личного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, на прошлой неделе в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что допинг-проба фигуристки дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал девушке вчера получить наилучший результат в короткой программе — она набрала 82,16 балла.

Второе место заняла российская фигуристка Анна Щербакова, четвертое — Александра Трусова. Завтра фигуристки-одиночницы должны продемонстрировать произвольную программу.

Диана Жиленкова