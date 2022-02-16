Осужденный казанский адвокат не поедет в колонию-поселение

Накануне Верховный суд Татарстана отменил новый приговор по делу бывшего адвоката и следователя СКР Рустема Садыкова. В апелляционной инстанции был постановлен новый приговор — обвиняемый признан виновным в мошенничестве и наказан условным сроком, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Данил Мишин.



Со слов защитника, при проверке доводов жалоб на приговор Вахитовского суда от 6 сентября 2021 года апелляционная инстанция усмотрела в данном документе ряд существенных нарушений. В результате пересмотра изменилось и наказание — вместо 1 года колонии-поселения Садыков приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Ранее Верховный суд отменил еще два решения по данному делу — в первый раз не согласился с его прекращением за примирением сторон, во второй — усмотрел с подачи защиты ряд расхождений бумажной версии приговора с его же аудиозаписью.

Напомним, Садыкову вменяли аферу на 250 тысяч рублей, собранных с пяти сотрудников массажного салона якобы на взятку за их освобождение от уголовной ответственности В 2019 году. Вину экс-следователь признавал. Дело было связано со смертью сотрудницы салона «Мед» вследствие потребления наркопрепарата, после которой ее коллег стали вызывать на допросы, и один после консультации с адвокатом Садыковым всерьез забеспокоился. Согласно приговору, адвокат достоверно знал причину смерти девушки, но намекнул потенциальному клиенту — могут и за убийство привлечь, поэтому предложил «закрыть вопрос» путем передачи правоохранителям 250 тысяч рублей. Впрочем, в кассе он оформил эту сумму как договоры с пятью клиентами.

Вину в попытке мошенничества на следствии и в суде Садыков полностью признал, ущерб по делу возместил, а еще пожертвовал средства детским домам. «Я оступился один раз, и это стало уроком на свою жизнь», — говорил он и просил прекратить его дело за примирением сторон либо с назначением судебного штрафа. Против чего не возражал и потерпевший.