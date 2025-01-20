В Казани частично перекроют движение по улице Садовой на две недели

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В Казани на улице Садовой будет частично ограничено движение транспорта в течение почти двух недель. Причиной временных неудобств стало проведение работ по строительству ответвления газопровода.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства города, проезжая часть будет перекрыта в районе домов №14 и №15 по улице Садовой с 1 по 14 февраля включительно.

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани с 23 января по 18 февраля будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов по двум улицам в связи с реконструкцией участка третьего северного коллектора.

Рената Валеева