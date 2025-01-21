Экспорт российских словарей и энциклопедий в Евросоюз вырос на 39%

В январе—ноябре объем поставок печатной продукции составил 22,8 млн евро

За прошедший год экспорт печатной продукции из России в страны Европейского союза продемонстрировал значительный рост. По данным Евростата, в январе—ноябре объем поставок составил 22,8 млн евро, что на 27% превышает показатели аналогичного периода годом ранее. Основным драйвером увеличения экспорта стали словари и энциклопедии, спрос на которые вырос на 39%. Общая стоимость таких поставок достигла 17,5 млн евро.

Помимо энциклопедической литературы, страны ЕС закупали у России и другие виды печатной продукции. Так, объем экспорта почтовых марок составил 3,3 млн евро, газет и журналов — 660 тыс. евро, а детских книг-раскрасок и изданий с картинками — 379 тыс. евро.

Несмотря на впечатляющий рост, Россия заняла лишь десятое место среди крупнейших экспортеров словарей и энциклопедий в Европу. Лидерами этого сегмента стали Великобритания с объемом экспорта в 511,3 млн евро, Китай с 325 млн евро и США, чьи поставки оценены в 192,5 млн евро.

Эксперты отмечают, что интерес европейских стран к российской печатной продукции обусловлен не только качеством изданий, но и их конкурентоспособной ценой. Особенно это касается специализированной литературы, включающей серии словарей и энциклопедий, которые востребованы в образовательной и научной среде.

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Екатерина Петрова