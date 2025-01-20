Микробизнес Татарстана просит отменить для него требование о маркировке товаров

Вместо цифрового кода предприниматели предлагают ввести сбор в виде помощи бойцам СВО

Фото: коллаж "Реального времени"

Бизнес Татарстана пытается притормозить введение с 1 марта 2025 года обязательной маркировки новых видов одежды, сделав исключение для микропредприятий. С этой целью делегация предпринимателей республики едет на конференцию в Санкт-Петербург, где презентуют результаты исследования МГУ о влиянии системы маркировки на предприятия МСБ в легкой промышленности. Подробнее о проблемах, которые беспокоят коммерсантов в связи с переходом на цифровые коды, и об альтернативе, предложенной ими на замену новшеству, — в материале «Реального времени».

«Маркировка в существующем виде нам не подходит»

О трудностях и убытках, которые терпит малый бизнес в связи с введением обязательной маркировки, «Реальному времени» рассказала сопредседатель татарстанской ассоциации «Бизнес в опасности» Юлия Самойлова. Она напомнила, что у микропредприятий, работающих в торговле, уже возникали сложности, связанные с нанесением кода Data Matrix на обувь и одежду. Рассказала, что предприниматели поднимали этот вопрос, но решить на местном уровне проблемы, вызванные изменениями в федеральном законодательстве, оказалось невозможно.

— Решать их необходимо, потому что маркировка в существующем виде нам не подходит, — отметила Юлия Самойлова. — Когда ее разрабатывали, все обсуждалось с крупными сетями, а специфику тех, кто торгует на рынках и в торговых комплексах в мелких магазинчиках на 20 квадратных метрах, не учли. Возьмем, к примеру, нижнее белье. Вы представляете, сколько там позиций? Сейчас предстоит маркировка остатков — всего, что было закуплено ранее. Нам будет нужно взять каждый товар, занести его наименование и информацию о нем в карточку, сверить коды ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — прим. авт.), найти артикул. Таких наименований тысячи! Те, кто попал в эту третью волну с бельем, сейчас просто не знают, что делать.

Эксперт напомнила, что у микропредприятий, работающих в торговле, уже возникали сложности, связанные с нанесением кода Data Matrix на обувь и одежду. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Собеседница издания подчеркнула: микропредприятия работают с мелкими партиями товаров, закупают их в основном у оптовиков на легальных оптовых московских рынках. Зачастую, по ее словам, они сталкиваются с тем, что марка на товаре есть, а в электронном документальном обороте (ЭДО) она отсутствует, и внести ее туда уже невозможно.

Если цепочка «производитель — посредник — продавец» прерывается, не прослеживается, то продать такой товар в условиях требования по обязательной маркировке будет уже невозможно. Обычно, по словам предпринимательницы, такое происходит с импортными товарами, которых на рынке порядка 80%. Работать же исключительно с российскими производителями, у которых система работает без сбоев, утверждает она, невозможно — их слишком мало.

Если цепочка «производитель — посредник — продавец» прерывается, продать такой товар в условиях требования обязательности маркировки будет уже невозможно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое беспокойство у татарстанских предпринимателей вызывает необходимость промаркировать остатки — внести в ЭДО сведения о товарах, закупленных у оптовиков ранее:

— Все остатки товара надо описать и вручную завести в систему, чтобы получить код. Код стоит 60 копеек — вроде бы немного на один товар. Но единиц товара множество, а для выполнения всей этой работы надо купить компьютер, специальный принтер для печати знаков и нанять IT-специалиста, потому что программа, в которой надо работать, сложная, и не всякий в ней может работать. И выходит, что в итоге средние затраты составят 50-100 рублей на одну вещь. Предпринимателю неоткуда взять эти деньги, кроме как отнести на цену товара, так что за все в итоге заплатит покупатель.

Вместо маркировки — помощь СВО

Обеспокоенный введением требования о маркировке для микропредприятий малый бизнес решил действовать. На этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет тематическая конференция, татарстанские предприниматели намерены попасть на дискуссию «Прогнозная оценка влияния маркировки товаров на предприятиях МСП в легкой промышленности». Сюда приедет целая делегация бизнеса РТ — представители торговых площадок Казани, Мамадыша, Бугульмы, оптового рынка «Тура».

— У нас есть конкретное предложение — пойти на компромисс и сделать маркировку добровольной, — говорит Самойлова. — Кто-то уже вложился, купил принтеры, сканеры, компьютеры, и, если у них есть возможность работать с марками, пусть работает. А те, кто не может это осилить финансово и физически, могут взамен взять на себя какие-то иные обязательства. Например, в нашей ассоциации каждый второй предприниматель активно помогает бойцам СВО, у них есть медали, ордена, грамоты, благодарственные письма. Помощь на добровольной основе будет продолжена. Но можно, например, ввести обязательную помощь в определенном объеме. Почему бы не запустить такой пилот в Татарстане и не направить деньги в более нужное русло?

Предприниматель напомнила выступление президента Владимира Путина от 14 декабря 2024 года на съезде «Единой России», в котором он отметил, что «каждый шаг нужно сверять с мнением людей», с тем, что они думают о принимаемых законах и управленческих решениях. По ее мнению, введение маркировки слишком усложнило жизнь предпринимателям, которые «кормят сами свои семьи и дают другим рабочие места».

«Предприниматель под угрозой срабатывания индикаторов риска не по своей вине»

Подойти к этим проблемам научно и объективно, оценить результаты введения обязательной маркировки попытались в региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу».

— С февраля 2020 года началась поэтапная маркировка продукции легкой промышленности и остатков товаров, а на сегодня по итогам применения обязательной маркировки товаров легкой промышленности сложилась катастрофическая ситуация для предпринимателей МСП, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе РОО «Содействие малому бизнесу». — В связи с выявлением многочисленных ошибок и сбоев в работе системы «Честный знак» предприниматель находится под постоянной угрозой срабатывания индикаторов риска не по своей вине и может в любой момент быть подвергнут административной и уголовной ответственности за отсутствие маркировки.

В организации говорят, что многие предприниматели не смогли успешно пройти процесс маркировки остатков первой и второй волны из-за сложности программы системы, оказались в очень сложной ситуации со значительным количеством остатков немаркированной продукции. При этом законной возможности промаркировать остатки больше нет. Сейчас в третью волну маркировки вошли самые большие объемы изделий легкой промышленности: футболки, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, варежки, перчатки, купальники, шапки, ясельная продукция (ползунки, распашонки, чепчики, пинетки). А по существующим правилам маркировка этих категорий невыполнима физически в отведенный срок из-за огромного ассортимента остатков и размеров данного вида товара, подчеркнули в организации.

«По итогам применения обязательной маркировки товаров легкой промышленности сложилась катастрофическая ситуация для предпринимателей МСП». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Введением обязательной маркировки товаров марками учетной информации по системе «Честный знак» на субъекты предпринимательской деятельности возлагается бремя дополнительных расходов, издержек и иных затрат, поэтому заявленная цена марки 60 копеек на единицу товара возрастает кратно и увеличивает себестоимость товара на 10-40 процентов, — сообщили изданию в РОО «Содействие малому бизнесу».



«В результате доля малого бизнеса в отрасли будет снижаться»

Итогом проведенного МГУ им. Ломоносова исследования «Прогнозная оценка влияния системы обязательной маркировки товаров на экономическую и социальную составляющие деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в российской легкой промышленности» стал ряд выводов (документ в распоряжении редакции). «Реальное время» приводит их с незначительными сокращениями:

в России цены на товары легкой промышленности значительно выше среднемировых, поскольку себестоимость текстильной продукции значительно увеличивается за счет неблагоприятных условий для ведения бизнеса, таких как (a) текущая ставка рефинансирования, которая определяет тренды стагнации в отрасли и (b) обязательная маркировка продукции, реализованная в отрыве от интересов отрасли легкой промышленности, а дальнейший рост цен на текстиль повлечет депрессивный тренд во многих областях МСП;

государственно-частное партнерство в сфере обязательной маркировки товаров формально не предполагает наделение конкретных коммерческих организаций полномочиями по сертификации продукции для ее маркировки за счет производителей и продавцов;

«ГЧП не предполагает наделение коммерческих организаций полномочиями по сертификации продукции для ее маркировки за счет производителей и продавцов». Мария Зверева / realnoevremya.ru

действующие российские правила маркировки товаров легкой промышленности не предусматривают разделения участников рынка по формату, размеру и характеру бизнеса, так что в одном ряду оказывается OZON, небольшой розничный магазин и малое швейное производство, что становится источником проблем для многих субъектов МСП и инструментом монополизации рынка крупным бизнесом;

новые требования по маркировке продукции приведут к тому, что большое количество предприятий малого и среднего бизнеса в сфере легкой промышленности столкнутся с экономическими трудностями, что отразится в итоге на их финансовом положении и перспективах работы на товарных рынках;

криминализация нарушений правил обязательной маркировки товаров в российской легкой промышленности сомнительна в контексте широкого понимания принципа законности и должна проверяться в рамках системы конституционного контроля. Перспективы уголовной ответственности предпринимателей за установленные монополией (ЦРПТ) и выполнимые на условиях, продиктованных монополией, требования по маркировке продукции с высокой вероятностью будут способствовать банкротству, криминальному поведению на рынке и росту теневого сектора в легкой промышленности и торговле промтоварами;

главным проблемным аспектом системы «Честный знак» применительно к текстилю стало внедрение цифровой маркировки товаров, которая относится к формальным методам контроля и, начиная с этапа производства, никак не обозначает уровень качества продукции, ее состав и правила ухода за вещами, то есть система не учитывает интересы не только производителей и торговцев, но и потребителей швейной индустрии;

«Система не учитывает интересы не только производителей и торговцев, но и потребителей швейной индустрии». Максим Платонов / realnoevremya.ru

цифровая маркировка товаров — технический инструмент, который не может контролировать соблюдение законодательства о защите интересов правообладателей интеллектуальной собственности, поэтому применительно к легкой промышленности эффект в данном вопросе не ожидается. При этом обычным потребителям розничных товаров для проверки маркировки

продукции необходимо иметь смартфон для загрузки приложения «Честный знак», выход в сеть Интернет, и все равно они ничего значимого для себя о текстиле от «Честного знака» не узнают, и большинство потребителей в России не могут справится с данной задачей;

продукции необходимо иметь смартфон для загрузки приложения «Честный знак», выход в сеть Интернет, и все равно они ничего значимого для себя о текстиле от «Честного знака» не узнают, и большинство потребителей в России не могут справится с данной задачей; внеплановые дополнительные расходы МСП на организацию деятельности по маркированию товаров связаны с трудовыми издержками для обучения или найма сотрудников, покупкой оборудования и самой цифровой марки, организацией технологического процесса с высокой степенью вероятности нарушаются конституционные права предпринимателей (ст. 34

Конституции РФ);

Конституции РФ); маркировка товаров в легкой промышленности требует вложения значительных ресурсов и расходов активов предприятий: финансовых, трудовых, технических. А у субъектов хозяйствования возникают критические проблемы с электронным документооборотом при взаимодействии с системой «Честный знак», в которой часто некорректно или вообще не отображаются сведения, которые подают субъекты МСП;

цифровое маркирование товаров легкой промышленности, таким образом, скорее всего не приведет к фактическому росту налоговых доходов для бюджетной системы. Вместе с тем цифровая система маркировки текстиля в ее текущем виде приведет к значительному росту цен;

«Вместе с тем цифровая система маркировки текстиля в ее текущем виде приведет к значительному росту цен». Максим Платонов / realnoevremya.ru

критическая проблема возникла у представителей малого бизнеса в связи с появлением новых издержек на приобретение и поддержку в рабочем состоянии устройств контроля маркировки (сканеров) и каналов связи, а в случае продажи нескольких групп товаров, например для текстильной одежды и меховых изделий, необходимы разные устройства и программные средства;

малый бизнес в текстильной промышленности и розничной торговле не обладает достаточными финансовыми ресурсами для осуществления расходов, связанных с маркировкой товаров. В результате доля малого бизнеса в отрасли еще больше будет снижаться, а поставленная в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» стратегическая цель по увеличению доли малого предпринимательства не будет достигнута.

В отчете также указано, что «результаты исследования подготовлены Центром отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации по заказу Ассоциации производителей фирменных торговых марок «РУСБРЕНД».

«Вопрос резонансный»

«Реальное время» обратилось с запросом в пресс-службу Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») с просьбой пояснить, оценивались ли последствия введения маркировки для микробизнеса, каковы результаты этой оценки и возможно ли пойти навстречу микробизнесу в части отмены требования маркировать товары. По получении ответ будет опубликован.

После обращения издания с запросом к оператору государственной системы маркировки «Честный знак» в редакцию позвонил один из авторов исследования «Прогнозная оценка влияния системы обязательной маркировки товаров на экономическую и социальную составляющие деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в российской легкой промышленности» — доцент кафедры глобальных социальных процессов и работы с молодежью факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Андреев. Он сообщил, что «это исследование было сделано небольшой группой экспертов из разных вузов, в том числе ученых Московского университета» для РОО «Содействие малому бизнесу» и основывалось на материалах, которые предоставила заказавшая его организация.

Издание обратилось к оператору системы с просьбой пояснить, оценивались ли последствия введения маркировки для микробизнеса. Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Андреева, результаты этого исследования РОО получила еще осенью 2024 года, а после этого уже по инициативе ученых была проведена дополнительная научная работа с использованием актуализированных данных:

— Исследование было выполнено для нужд этой общественной организации для того, чтобы эта организация лучше доказывала свою позицию в общении с органами государственной власти. Нам поступили новые данные за это время, потому что исследование проводилось в прошлом году. И сейчас исследовательская позиция изменилась…

Причину, по которой он и его коллеги решили провести новое исследование, Андреев объяснил тем, что вопрос влияния маркировки на бизнес «резонансный и требует большей научной объективности и внимательности». На вопрос «Реального времени», будет ли представлена новая версия исследования заказчикам, оплатившим предыдущую работу ученых, и если будет, когда это произойдет, Андреев ответил: «Уточненный отчет будет предоставлен примерно 23-го числа, в момент презентации».

«Даны необходимые пояснения»

С просьбой оказать содействие в связи с возросшими затратами на маркировку представители малого бизнеса еще в прошлом году обратились к уполномоченному при раисе РТ по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву.

— В наш адрес поступило 12 письменных обращений по теме маркировки товаров легкой промышленности, — сообщил он «Реальному времени». — Также поступило порядка 50 устных обращений на эту тему на телефонную горячую линию общественной приемной уполномоченного. По всем обращениям была оказана исчерпывающая юридическая консультация. Сотрудниками общественной приемной уполномоченного для предпринимателей было организовано три вебинара с приглашением специалистов в области маркировки продукции легкой промышленности, в ходе которых даны необходимые пояснения.

Фарид Абдулганиев также указал, что тему маркировки будет и дальше держать в фокусе своего внимания. Однако не стал давать оценку предложениям, с которыми представители татарстанского малого бизнеса направляются в Санкт-Петербург.

«Они правы, но навстречу им не пойдут»

В курсе неприятностей, обрушившихся на мелких торговцев в связи с введением обязательной маркировки, и председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. Он подтвердил, что маркировка — дорогое удовольствие для микробизнеса, которое в итоге оплатят покупатели. Добавил, что перспектив у инициативы отменить маркировку для определенного круга предприятий он не видит:

— Они правы, но будем говорить реально — навстречу им вряд ли пойдут. Подход к этому вопросу строится на том, что слишком много подделок и некачественных товаров на рынке. Много случаев подмены материалов, брендов. И когда речь идет об одежде, все это влияет на здоровье, может вызывать аллергию. То есть на первом плане — вопрос качества товаров.