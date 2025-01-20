Финский центр психологической помощи закрыл горячие линии на русском и украинском языках

Фото: Мария Зверева

Финский центр психического здоровья Mieli закрыл горячие линии психологической помощи на русском и украинском языках из-за нехватки финансирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещатель Yle.

По словам представителя организации, линии, проработавшие чуть более двух лет, пришлось закрыть из-за сокращения финансирования и невысокого спроса на них. Теперь психологическая помощь по телефону доступна только на финском, шведском и английском языках. Однако получить консультацию на других языках можно, записавшись на прием в один из кризисных центров, где будет обеспечен переводчик.

Ранее в Финском заливе между Эстонией и Финляндией были повреждены три подводных кабеля связи, после чего генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море, а также добавил, что обсудил с президентом Финляндии «возможный саботаж», из-за которого были повреждены кабели.

Рената Валеева