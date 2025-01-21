ЛДПР предлагает лишить трудовых мигрантов налоговых вычетов по НДФЛ

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, который лишит иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, независимо от их статуса налогового резидента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании патента или трудового договора, не смогут получать налоговые вычеты, такие как стандартные, социальные или имущественные. Даже если они находятся в России более 183 дней и получили статус налогового резидента.

Слуцкий пояснил, что налоговые вычеты являются формой соцподдержки, которая должна быть направлена в первую очередь на граждан России. По его словам, трудовые мигранты, работая в России, большую часть заработанных денег отправляют в свои страны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Если учесть, что только с января по октябрь 2024 года российские работодатели официально приняли на работу 2,5 млн иностранцев, а квота на них в 2025 году составит почти 235 тыс. разрешений на работу, бюджеты всех уровней теряют огромные суммы. Россия должна выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы бюджет лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекал обратно в карман мигрантов, — подчеркнул Слуцкий.

Авторы инициативы уверены, что законопроект позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем российских граждан.

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании реестра контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. МВД России будет отвечать за функционирование реестра.

Рената Валеева