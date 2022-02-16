Фальстарт апелляции по банкиру Мусину — заседание отложили на конец марта

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Заседание Верховного суда РТ по апелляционным жалобам на приговор экс-главе «Татфондбанка», едва начав, отложили аж на 23 марта. Апелляционная тройка выяснила — третьи лица по делу своевременно не получили часть важных документов — дополнения к жалобе адвоката на оспариваемый приговор Роберту Мусину и возражения потерпевшей стороны на эти дополнения, сообщает из суда журналист «Реального времени».



Задержку заседания на два часа судьи объяснили техническими сложностями и извинились за них перед участниками процесса.

Напомним, в сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд счел недоказанным причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.

Как выяснило «Реальное время», сам осужденный и его адвокат Алексей Клюкин в своих жалобах оспаривают и размер наказания, и квалификацию деяний. На процессе в районном суде защита соглашалась в полном объеме с обвинением лишь по эпизоду с выдачей кредитов группе компаний «ДОМО». По остальным — предлагала ряд вариантов: смягчить тяжесть деяния, переквалифицировать действия Мусина на фальсификацию финансовой отчетности, причинение имущественного ущерба в отсутствие признаков хищения и неправомерные действия при банкротстве.

