В Набережных Челнах на предприятии рабочему ампутировало левую кисть

В Набережных Челнах мужчина получил производственную травму в цехе ООО «ТатАгроЛизинг». Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

По предварительным данным, мужчина по просьбе жены, которая также работает на предприятии, стал чистить аппарат для автоматической лепки пельменей. Вместо того, чтобы воспользоваться специальным скребком, он засунул руку в работающий аппарат. В результате ему ампутировало левую кисть.

Фото: sledcom.ru

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале января 38-летнего оператора машинного станка ООО «Бонус-Кама» обвинили в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, он допустил к работе на машине для формования регенерата 14-летнего подростка.



Татьяна Леухина