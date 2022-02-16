Президент Турции предлагает Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому и украинском коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести совместную встречу. Он хочет организовать ее в своей стране.

— Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин также положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре, — рассказал Эрдоган. С российским лидером он хочет обсудить возможность трехсторонней встречи по телефону.

Президент Турции заявил, что будет стараться в этом вопросе. Настоящую войну в регионе он назвал плохим знаком, пишет «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru (архив)

Это уже не первое предложение по проведению встречи Россия — Турция — Украина, которое поступает от Эрдогана. В январе он приглашал Путина и Зеленского встретиться вместе, чтобы решить между ними проблемы и разногласия:

— Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, — заявил тогда представитель турецкого президента.

