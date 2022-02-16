В Казани установили рекламные щиты в поддержку Камилы Валиевой

В Казани установили рекламные щиты в поддержку российской фигуристки, уроженки столицы Татарстана Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На рекламных щитах помещена фотография спортсменки и надпись «Камила, мы с тобой!». По всей Казани установили 29 таких щитов. Они появились на улицах Краснококшайской, М. Вахитова, Большой Крыловке, Чистопольской, Фучика, Закиева, Мавлютова, Гвардейской, Зорге, Оренбургском тракте, проспектах Ямашева и Победы.

Фото: t.me/kzn_official

Вчера в Пекине прошли выступления фигуристок с короткой программой. Валиева с ошибкой исполнила тройной аксель, ее прокат оценили в 82,16 балла. Она заняла первое место.

Ранее МОК отмечал, если Камила Валиева войдет в тройку лучших, то результаты соревнований в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными.



Татьяна Леухина