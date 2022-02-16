Трассу М-12 «Москва-Казань» могут продлиться до Монголии

Правительство России сейчас прорабатывает вопрос финансирования продления автотрассы М-12 до Новосибирска с выходом на Монголию. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Сейчас на участке «Москва-Казань» задействованы 15 тысяч рабочих. Уже в июле на стройку выйдут 38 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

— Мы уже полностью вышли на участок Казань-Екатеринбург... И дальше прорабатываем возможность (продления — ред.) от Екатеринбурга до Тюмени по поручению президента, тоже уже проектируем, — передает «РИА Новости» его слова.

На прошлой неделе «Автодор» сообщил, что во время строительства скоростной трассы М-12 возводятся 10 из 19 транспортных развязок. В Татарстане их будет три. В конце декабря стало известно, что стоимость строящейся автотрассы от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей.



Татьяна Леухина