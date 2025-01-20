Ирек Файзуллин: «Обращаюсь к застройщикам — не меняйте цены в сторону повышения!»

Глава Минстроя России пообещал отрасли новые меры поддержки в отсутствие льготной ипотеки

Фото: Михаил Захаров

В России могут заморозить стоимость строительных ресурсов, заявил сегодня в Казани министр строительства и ЖКХ страны Ирек Файзуллин. По его словам, речь идет о добровольной заморозке цен, а застройщиков он призвал не поднимать стоимость квадратного метра жилья, чтобы осуществить задуманное. Какие предложения строителей Татарстана готовы поддержать в Москве и почему свободный доступ к торгам федералы, напротив, не приемлют — подробности в материале «Реального времени».

«Иначе мы опять все деньги просто съедим»

«Рустам Нургалиевич говорит: скажи — «Спасибо, молодцы!», но я чуть-чуть добавлю», — полушутя отреагировал на очередные рекорды строителей Татарстана глава российского Минстроя. В своем выступлении на коллегии профильного министерства республики он акцентировал внимание на общих для страны проблемах. В частности, признал, что без льготной ипотеки и с высокими ставками по рыночной, покупательная способность россиян в вопросах приобретения жилья существенно снизилась. Поэтому для отрасли, по его словам, готовят новые инструменты поддержки.

— Я обращаюсь к коллегам-застройщикам — не меняйте цены в сторону повышения! Те меры поддержки, которые мы будем осуществлять, связаны с тем, что мы просим, чтобы цены заморозили. Сегодня мы вместе с производителями и Минпромторгом прорабатываем вопросы, в том числе и добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов. Только с учетом того, что с 1 июля у нас произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей. Но не более чем на это должна поменяться стоимость. Иначе мы опять все деньги просто съедим в результате повышения, — предупредил он.

В своем выступлении на коллегии профильного министерства республики он акцентировал внимание на общих для страны проблемах. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Задача, по его словам, предстоит серьезная, она должна быть на постоянном контроле. Министр строительства РФ отметил, что отрасль в большинстве своем имеет российские строительные ресурсы. Это наглядно видно по новому зданию театра Камала, где использовали материалы собственного производства, которые ранее закупали за рубежом.

Еще один важный вопрос — сокращение инвестиционного строительного цикла до 1 000 дней. Напоминая, что эта задача также поставлена президентом страны, Файзуллин обратился к главам районов: «Коллеги, иногда барьеры, которые мы снижаем, вы сами у себя на своем уровне ставите. Поэтому эти моменты тоже, я считаю, требуют взаимной работы».

«Недавно задали вопрос: какому Богу вы молились»

Поблагодарив республику, Ирек Файзуллин назвал результатом командной работы возросшие объемы стройкомплекса до 880 млрд рублей в 2024 году. Предупредил муниципальные власти, что новые объекты должны быть представлены в реестре типовых проектов, иначе не они будут допущены к финансированию из федерального бюджета. Отдельно остановился на новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры:

— Недавно мне задали вопрос: «А какому Богу вы, Ирек Энварович, молились в этом году?». У нас праздничный период по всей стране прошел с количеством аварий, в два раза меньшим, чем в предыдущие периоды. Это, конечно, и подготовка, и погода в Центральной России позволила избежать крупнейших аварий, которые бывают.

Как показал анализ, аварии происходят в одних и тех же местах — там, где в сферу ЖКХ не инвестируют средства, подчеркнул министр.

— Что касается ЖКХ, мы все не хотим ни тарифы давать, ничего. В то же время хотим, чтобы у нас все было хорошо, не будет этого. Поэтому модернизация коммунальной инфраструктуры — это очень нужный проект. Конечно, пока наши цифры там не те, но сама постановка федеральным руководством этой программы важна. Это очень серьезная проблема для всей нашей страны, — подключился раис Татарстана.

«Поэтому модернизация коммунальной инфраструктуры — это очень нужный проект», подчеркнул раис РТ. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов напомнил, что, помимо федеральной программы, будет и республиканская, в рамках которой на модернизацию сетей выделят 10 млрд рублей.

Ранее в своем докладе глава «Татэнерго» Раузил Хазиев предупредил, что итоги 2024 года показали ухудшение состояния отрасли теплоснабжения, износ тепловых сетей растет. К примеру, в Казани он уже превысил 65%. Цена вопроса только по столице РТ — 46,7 млрд рублей. Решение вопроса спикер видит в софинансировании проекта обновления коммунальной инфраструктуры из разных источников, плюс в создании более привлекательных условий для инвесторов: «Если 54% коммунальных предприятий в республике убыточны, и тарифы каждый год меняются, никакой бизнес туда не придет».

Еще одно предложение касалось организации закупок. Однако глава российского Минстроя его не поддержал: «Сегодня, когда строительные организации находятся в непростых условиях, я считаю, что свободный доступ на торги очень опасен, потому что придут левые организации. Во-первых, придется без аванса торговать. Поэтому позиция Министерства строительства РФ такая, что нужно в 2025 году дать возможность главам регионов выбирать поставщика. Мы эту позицию внесли в антикризисную меру».

Рекорды жилья, кадровый голод и долги предприятий

Стройкомплекс Татарстана набирает обороты — его доля в ВРП порядка 8%, привел результаты отрасли за 2024 год министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Объем строительных работ вырос на 13%, до 880 млрд рублей, объем услуг в ЖКХ — на 12,5%. Подросла и зарплата строителей, но их по-прежнему остро не хватает, отметил спикер. Второй год подряд — отрицательная динамика по численности работников, текущий дефицит составил более 13,5 тысячи вакансий. Количество выпускников профильных вузов — свыше 5,7 тысячи человек в том году, не покрывает потребности отрасли.

В республике продолжается работа в рамках развития трех городских агломераций: Казанской, где уже идет подготовка к утверждению мастер-плана и применяется часть решений; Камской, которую хотят утвердить в первом квартале 2025 года; и Альметьевской — ее тоже завершат в течение года. Кроме того, с прошлого года министерству перешли полномочия районов в области градостроительной политики. Для Казани и Набережных Челнов пока сделали исключение.

Ранее в своем докладе глава «Татэнерго» Раузил Хазиев предупредил, что итоги 2024 года показали ухудшение состояния отрасли теплоснабжения. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В прошлом году Татарстан в очередной раз превысил план по вводу жилья, сдав 3,452 млн кв. м, из них 70% — ИЖС. С марта этого года частное домостроение будет развиваться с использованием эскроу-счетов. Крупные проекты были сданы и реализуются в рамках промышленного строительства: «Свияжский мультимодальный логистический центр» за 1,8 млрд рублей и третья очередь склада «Озон» за 465 млн, стройка инфраструктуры промпарка «Менделеевск 2.0» за 875 млн, создание парка «Тура 2.0» за 1,2 млрд. На развитие ОЭЗ «Алабуга» было направлено более 15 млрд, в том числе запустили первый этап логокомплекса им. Дэн Сяопина — контейнерный терминал. С его помощью надеются увеличить экспортные грузоперевозки из России в Китай в первую очередь продукции резидентов парка «Этилен-600».

Объем незавершенного строительства по республике удалось сократить на 33%, до 62 млрд 570 млн рублей. При этом количество объектов, которые свыше 3 лет не передаются балансодержателям, сократилось на 54%, сообщил министр. Собираемость платежей за услуги ЖКХ в республике остается на высоком уровне — 99,1%. За год долги перед коммунальными предприятиями снизились почти на 40 млн рублей, в то же время объем неисполненных обязательств еще велик — 327 млн рублей.

Высока и налоговая задолженность предприятий-должников, признал министр: хотя и снизилась на 2,6%, она все еще составляет 2,9 млрд рублей. В целом налоговые поступления от стройорганизаций в бюджет увеличились на 29%, до 43,6 млрд рублей.

«Концессионные соглашения не стали инструментом привлечения инвестиций»

— Концессионные соглашения, к сожалению, не стали в республике инструментом привлечения инвестиций. За весь период действия 123 соглашений в 18 муниципалитетах планируется привлечь 2,1 млрд рублей, а это порядка 50—200 млн в год, — посетовал Марат Айзатуллин, — Не переданными на обслуживание организациями остаются 2 тысячи 89 коммунальных объектов в 30 муниципальных образованиях, в основном в сельской местности.

Концессионные соглашения, к сожалению, не стали в республике инструментом привлечения инвестиций, сообщил Марат Айзатуллин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Концессионные соглашения заключаются для привлечения инвестиций в коммунальную сферу, но для этого уровень тарифов на услуги должен обеспечивать их окупаемость, подчеркнул глава Минстроя РТ: «Однако в настоящее время тарифы не обеспечивают текущую безубыточную деятельность у 54% коммунальных предприятий».

Министр также затронул проблему построенных очистных. Проверки показали, что эти сооружения не доводят очистку сточных вод до нормативных показателей.

Ирек Файзуллин призвал коллег активнее пользоваться новой системой ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), где с прошлого года перешли на новые цены, хотя ранее «у нас были базы 1984 года». Ресурсно-индексный метод, по его словам, позволяет получить более прозрачную и объективную цену строительной продукции.

По словам раиса, республика участвует во всех федеральных проектах, у нее нет никаких долгов по ним. Все реализованные программы позволяют существенно улучшить качество жизни татарстанцев:

— Я иногда вас, строителей, ругаю, конечно — правильно ругаю. Но сегодня мы не для этого собрались. У нас других людей, кроме вас, нет. Все, что мы делаем — делаем вместе. Дождь, снег, непогода — все надо реализовывать. Мы помним, как здесь, на этом объекте, в театре, все ругались, а сейчас все довольные, улыбаемся, стройка так просто не дается. И работа строителей очень непростая, — заключил он, пожелав татарстанским строителям терпения и успехов.