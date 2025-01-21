Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской организации Compelson s.r.o.* в России

Фото: Татьяна Демина

Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности чешской неправительственной организации Compelson s.r.o.* Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в Генпрокуратуре, решение принято в связи с тем, что Compelson s.r.o.* поставляет спецслужбам и правоохранительным органам иностранных государств, включая США, программное обеспечение для удаленного доступа к данным пользователей.

Кроме того, после начала СВО, организация предоставила украинской стороне бесплатные лицензии на свои программы и технические средства, позволяющие получать доступ к информации на различных гаджетах и автоматически анализировать ее. По данным Генпрокуратуры, Украина использует программное обеспечение Compelson* «для защиты от России».

Compelson s.r.o.* — международная компания со штаб-квартирой в Праге, специализирующаяся на компьютерном программировании и сопутствующих услугах. С 1996 года ее продукты используются для криминалистической экспертизы содержимого телефонов правоохранительными органами, военными и следователями в целях борьбы с преступностью и терроризмом.