Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента Соединенных Штатов Америки. Страна, по словам Путина, исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

— Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность, — сказал Путин во время совещания.

Президент также отметил, что Россия всегда открыта к диалогу с любой администрацией США, включая новую администрацию Трампа, в том числе по вопросу украинского конфликта.

Ранее Трамп выразил желание как можно скорее провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax, отметив, что «собирается встретиться очень быстро» и хотел бы, чтобы это произошло еще до его официального вступления в должность.



Рената Валеева