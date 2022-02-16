Байден: «Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию»

Президент США Джо Байден сделал несколько заявлений относительно российско-американский отношений, украинского кризиса и проекта гарантий безопасности. Он заверил, что Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией.

— Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию, — заявил американский лидер. С Москвой, по его словам, США готовы сотрудничать для улучшения стабильности и безопасности в Европе.

Что касается гарантий безопасности, которые Россия, США и НАТО обсуждают уже больше месяца, то Байден отметил «безостановочную дипломатию» и предложил дать ей шансы. Американский лидер считает, что нужно продолжать работу в этом направлении.

— И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент [России Владимир] Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Вчера [в понедельник] российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех, — заявил Байден.



Байден все же не исключает, что Россия может напасть на Украину — американский лидер заявил, что США не удостоверились в отводе вооруженных сил РФ от украинской границы. Он предупредил, что в случае нападения американская сторона готова решительно ответить на этот шаг.

— Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Хотя я ясно дал понять, что, если Россия поставит под удар американцев на Украине, мы ответим решительно. И, если Россия атакует США или наших союзников при помощи асимметричных средств вроде разрушительных кибератак на наши компании или критически важную инфраструктуру, то мы готовы ответить, — сказал Байден.

Также он заверил, что США и НАТО не размещали ракеты на Украине. Подобного нет и в планах.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Владимир Путин и Джо Байден в беседе 12 февраля. Он призвал «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности».

