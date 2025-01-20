В МВД зафиксировали снижение преступности, несмотря на нехватку кадров

Фото: Максим Платонов

МВД России сообщило о снижении уровня преступности в стране в 2024 году, несмотря на существенный некомплект личного состава. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Согласно данным ведомства, общее количество зарегистрированных преступлений в России в 2024 году уменьшилось на 1,8%. Особенно заметно снижение числа тяжких преступлений против личности: на 7,7% сократилось количество противоправных деяний против личности, в том числе на 9,8% снизилось число убийств и покушений на убийство, а также на 8,1% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Также наблюдается положительная динамика в снижении количества имущественных преступлений: зафиксировано уменьшение числа разбоев, грабежей и краж, включая квартирные кражи, кражи автомобилей и их угоны.

По сравнению с 2023 годом на 8,5% сократилось количество преступлений, поставленных на учет органами внутренних дел на транспорте. Меньше преступлений стало совершаться и в общественных местах: уличные разбои сократились на 18,4%, грабежи — на 26,3%, кражи — на 22,5%.

Представитель МВД также отметила эффективность профилактической работы, проводимой полицией совместно с другими ведомствами и общественными организациями. В частности, снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, лицами в состоянии алкогольного опьянения и ранее судимыми. За прошедший год иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 0,9% преступлений меньше, чем в 2023 году, а количество преступлений в отношении иностранцев сократилось на 17,2%.

Особое внимание МВД уделяет борьбе с наркопреступностью. В 2024 году выявлено и пресечено на 51,4% больше преступлений, связанных с пересылкой наркотиков, на 37,5% — с их контрабандой, на 11,1% — с их производством и на 7% — со сбытом. В результате проведенных операций из незаконного оборота изъято более 28 тонн наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Вышеуказанные результаты оперативно-служебной деятельности достигнуты, несмотря на то что МВД России работает в условиях значительного некомплекта личного состава, — подчеркнула Ирина Волк.



Рената Валеева