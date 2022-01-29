События недели: резонансные убийства, коворкинги миллиардера Рыбакова в Казани, соглашение СИБУРа и Минэнерго

Какими событиями в Татарстане запомнится очередная неделя

Последняя неделя января началась с совсем нерадостных событий — с жестокой расправы над двумя молодыми жительницами села Мелекес в Тукаевском районе. По версии следствия, их убил муж одной из жертв, а после покончил с собой. Еще одно убийство произошло в Казани — от руки преступника погиб 24-летний экс-игрок ХК «Реактор». Кстати, по количеству совершенных в 2021 году преступлений Татарстан вошел в топ-10 среди регионов России. Такие данные обнародовала Генпрокуратура. Не могут порадовать и данные по заболеваемости ковидом — показатель этой недели вырос почти в 2 раза к началу января. Отчитались за прошлый год и рассказали, над чем будут работать в этом, Минцифры, Минздрав и Комитет ОКН. СИБУР сообщил, что намерен в течение 5 лет инвестировать в развитие «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» несколько сот миллиардов рублей, а в целом нефтегазохимический комплекс Татарстана за год обогатил бюджет республики на 87 млрд рублей. А вслед за своим начальником статус подозреваемого в превышении должностных полномочий получил замуправляющего ФСС по РТ Геннадий Титов. Об этих и других событиях рабочей пятидневки — в обзоре «Реального времени».

Кровавая драма в селе Мелекес и убийство бывшего хоккеиста в Казани



С резонансного преступления, повергшего в шок Татарстан, началась последняя январская неделя. В Тукаевском районе в селе Мелекес 23 января нашли тела двух молодых женщин 20 и 17 лет с ножевыми ранениями, а в автомобиле в Елабужском районе — застреленным мужа одной из убитых. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Также известно, что свадьбу Тимур Прохоров и его супруга сыграли буквально на днях.

Вскрылся и дополнительный эпизод — после совершения убийства парень уехал в Набережные Челны, где познакомился по объявлению с 47-летней женщиной, оказывавшей услуги массажа. Придя к ней, он изнасиловал ее. Возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера» (по ч. 1 ст. 132 УК РФ). Следком по Татарстану также опроверг версию о том, что подозреваемый в убийстве двух жительниц села Мелекес сам стал жертвой преступления.



По следам убийства, произошедшего на этой неделе в Казани, также возбудили уголовное дело. В квартире одного из домов по проспекту Ахметзянова обнаружили тело 24-летнего мужчины — риелтора и экс-хоккеиста нижнекамского клуба МХЛ «Реактор» Владимира Паюла. В преступлении подозревается 34-летний житель Пестречинского района Денис Володин, который снимал квартиру у погибшего и отказывался съезжать из нее.

Фото: МВД по РТ

В день убийства потерпевший в очередной раз потребовал от подозреваемого покинуть квартиру, после чего между ними произошла драка, во время которой подозреваемый нанес Паюлу множественные удары топором, а затем скрылся. Вскоре Володина, обвиняемого в убийстве, задержали, Советский райсуд Казани арестовал его до 25 марта текущего года.

Татарстан в топе рейтинга Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура России накануне обнародовала показатели преступности за 2021 год.

Татарстан вновь отличился. Но не в лучшем свете, а войдя в топ-10 регионов по количеству преступлений.

По данным федерального ведомства, в прошлом году в Татарстане зарегистрировали почти 52 тысячи преступлений. С этим показателем республика заняла 9-ю строчку рейтинга среди всех регионов России. Лидером стала Москва — за прошлый год там зарегистрировали 143,5 тыс. преступлений. Наименьшим их количеством отличилась Чукотка — всего 784.

Чаще всего в прошлом году в Татарстане совершали преступления небольшой тяжести — 20,1 тысячи (11-е место), а по количеству тяжких преступлений РТ вышла на 5-е место. На этой же строке рейтинга регион и по количеству преступлений экстремистской направленности. По данным Генпрокуратуры, за январь — декабрь прошлого года их число составило 29. Из них 28 предварительно расследованы, нераскрытых нет.

Займищенские дачники против проекта М-7

Владельцы дач СНТ «Журналист», которому уже почти полвека, опасаются, что их дома почти полностью снесут в рамках строительства второй очереди дороги-дублера Горьковского шоссе.

Синяя линия — граница территории, которую хотят отмежевать у дачников. Источник: dispute.kzn.ru

Владельцами дачных домиков в Займище являются писатели Татарстана, журналисты, ветераны Великой Отечественной войны и их родственники.



На этой неделе в Казани стартовало общественное обсуждение проекта планировки территории автодороги, которая должна соединить улицу Несмелова с трассой М-7. И дачники выступают против него. Данный проект и ранее вызывал яростные споры общественности. Предполагалось, что под снос пойдет лишь крайний ряд домов СНТ, теперь же стало ясно, что в зону принудительного отвода попадут большинство дачных участков.

Для борьбы со снежными завалами Казани не хватает рабочих рук

Мэрия Казани согласилась с тем, что снежные завалы на дорогах и во дворах столицы — следствие недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части.

В течение января норма осадков уже превысила 60 мм, что приближает ее к двухмесячным показателям. По словам главы исполкома города Рустема Гафарова, основная причина — в нехватке рабочих рук: дорожников смогли набрать только на одну смену, которой при таких снегопадах совсем не хватает. В некоторых МУПах даже на треть повысили зарплату водителям погрузчиков, но желающих занять вакантные места немного.

Фото: realnoevremya.ru

С начала 2022 года управление административно-технической инспекции обследовало больше 1 000 объектов, где выявила без малого 130 нарушений, в отношении УК составили 28 протоколов, а на муниципальные дорожные предприятия — 14 протоколов.

Проблемы со снегом есть в других муниципалитетах Татарстана. Например, в Нижнекамске прокуратура потребовала очистить крыши 36 домов от снежных навесов и наледи — они создавали угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имуществу. Дома обслуживают ООО УК «ПЖКХ-17», ООО УК «Жилье», ООО УК «Красный Ключ», ТСЖ «Навигатор».

Гафурова оставили в СИЗО, приговор Садретдинову озвучат в понедельник и арест зама Лоханова

Мосгорсуд в понедельник своим решением оставил в СИЗО обвиняемого в подстрекательстве к убийству ректора КФУ Ильшата Гафурова. Суд признал законным и обоснованным его арест. В московском изоляторе глава крупнейшего казанского вуза находится с 22 декабря прошлого года. Тогда на заседании по мере пресечения бывший мэр Елабуги отрицал какую-либо причастность к расстрелу владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова в августе 1999 года.

К финалу приблизилось рассмотрение в суде дела бывшего министра экологии РТ Агляма Садретдинова, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству и 4 взятках в 700 тысяч рублей. Свой приговор Приволжский райсуд Казани намерен огласить 31 января. Гособвинение запросило для экс-главы Буинского района 9 лет колонии строгого режима. На этой неделе 70-летний подсудимый выступил в прениях, где в течение двух часов доказывал суду, что он стал жертвой незаконного преследования. А его адвокаты указали суду на процессуальные нарушения со стороны следствия, при которых вынесение приговора, по их мнению, невозможно.

Фото: Ирина Плотникова

26 января в Казани был арестован заместитель главы татарстанского отделения Фонда соцстраха Геннадий Титов — его подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии экономической полиции и следствия, возглавляя комиссию по закупкам, он выступил против заключения двух бюджетных контрактов на 31 и 188,6 млн рублей с фирмой-победителем электронных торгов «РСС-Мед», учредитель которой ранее заявил о преступлении главы регионального ФСС Павла Лоханова. К заключению контракта рекомендовали второго участника аукциона — фирму «Феникс». Отказ ФСС поставщик оспорил в ФАС и заявил о ситуации в правоохранительные органы. Как и ходатайствовал Следком, Титова отправили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 25 марта.

Новые проекты 2022-го и неплохие итоги 2021-го

Отчетная кампания министерств и ведомств Татарстана продолжилась и на этой неделе. Об итогах членам правительства республики докладывали Комитет по охране объектов культурного наследия, Минцифра и Минздрав.

Так, по данным, озвученным на итоговой коллегии председателем Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иваном Гущиным, в республиканском реестре памятников, получивших охранный статус, около 1,7 тысячи объектов недвижимости. А среди задач на перспективу — в год пополнять реестр не меньше чем на 100 объектов, в том числе и археологическими памятниками. Среди знаковых событий 2021 года по линии ОКН были завершение реставрационных работ по дому Чекмарева в Казани, дому-музею Ивана Шишкина в Елабуге, зданию реального училища в Буинске. Была с нуля воссоздана усадьба купца Мухаметзяна Ахметзянова в селе Иж-Бобья Агрызского района. На финише восстановление флигеля по улице Большой Красной в Казани, где будут жилые квартиры. А сам Комитет в этом году планирует справить новоселье на территории отреставрированного дома Дротоевского, который считается памятником федерального значения XIX века. Будут продолжены и работы по восстановлению крупных исторических объектов в Казани, Чистополе, Раифе, Буинске.

Фото: Максим Платонов

Сообщил Гущин и о том, что его ведомство подало в суд иск о лишении права собственности дочери Равиля Зиганшина на здание усадьбы по ул. Подлужной в Казани, а дом Пашковского и Писарева, владелец которого пытался исключить его из перечня ИЦГФО, повышен в статусе, став выявленным объектом культурного наследия.

Итоги года — в сфере надзорной деятельности — подвели и в Минэкологии Татарстана. Количество выявленных нарушений в 2021 году превысило 4,4 тысячи, а сумма штрафов за них — 52 миллиона рублей. Ведомство зафиксировало более 460 нарушений водоохранного законодательства, почти столько же — в области охраны атмосферного воздуха. В министерстве отметили, что особую роль в этом деле играют жители, которые обращаются в республиканскую общественную экологическую приемную с жалобами на нарушения. Больше всего заявок от жителей республики поступает на незаконное размещение отходов.

О том, каким 2021 год стал для системы Минздрава Татарстана, перед президентом республики отчитался глава министерства Марат Садыков. Он отметил, что система здравоохранения республики последние два года работает в условиях сложной

эпидситуации, а затем перечислил действия его ведомства, которые предпринимаются для предотвращения развития непростой обстановки с коронавирусом.

По данным, озвученным Садыковым на коллегии, за прошлый год в регионе на 11,5% в сравнении с 2020-м выросла общая смертность населения. На 1-м месте среди причин — болезни системы кровообращения (36,5%), на 2-м — смертность от коронавируса (18%), на 3-м — онкология (11,3%). Как считает глава республиканского Минздрава, показатели смертности — это прямая характеристика качества работы медиков. И заметил, что наиболее высокие показатели смертности среди трудоспособного населения зафиксированы в Новошешминском (862,4 на 100 тысяч населения), Верхнеуслонском (821,1), Мензелинском (794), Сармановском (791,7) и Кайбицком (736,5) районах.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе коллегии Садыков попросил президента республики Рустама Минниханова поддержать проект строительства нового перинатального центра в Казани. Сегодня койко-мест в перинатальном центре РКБ уже не хватает. Тем временем в Казани на базе горбольницы №7 на этой неделе открылся лечебно-реабилитационный центр, возведенный за 1,3 млрд рублей. Он предназначен для курсов реабилитации больных с заболеваниями нервной системы, соматическими заболеваниями, костно-мышечной системы и тех, кто перенес COVID-19.

Коллегия Министерства цифрового развития РТ прошла при аншлаге и с участием полного состава республиканского Кабмина, глав почти всех органов власти. Что неудивительно, поскольку текущий год в Татарстане пройдет под знаком цифровизации всего и вся. На комплексное развитие цифровой инфраструктуры президент Рустам Минниханов дополнительно выделил 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, правительство республики утвердило программу «Цифровой Татарстан» с объемом финансирования 12,7 миллиарда рублей. Помимо татарстанских цифровых проектов, регион станет полигоном для апробации федеральных — это электронные паспорта и проект «социального казначейства».



Среди задач для Минцифры от президента республики — ускорить процесс создания в Казани нового IT-парка, а вместе с ним и «цифрового квартала» — вместо конца года его теперь откроют ко Дню республики. Главу республики явно не устраивает положение Татарстана на 14-м месте в рейтинге цифровизации регионов, он поручил министерству войти в тройку лидеров.



В Казани хотят сделать площадку для использования крипты

На той же коллегии министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани подконтрольную государству территорию, где можно будет тестировать использование криптовалюты.

Эта пилотная площадка позволит изучить, «как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора».

Недавний запрет на оборот криптовалют и их майнинг в России, предложенный Центробанком, глава Минцифры РТ назвал справедливым, подчеркнув, что объем криптовалютных сделок ежегодно достигает $5 миллиардов, а участвуют в них более 200 миллионов человек.

Фото: realnoevremya.ru

Между тем президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обсудить вопрос регулирования криптовалюты — по итогам дискуссии они должны прийти к единому мнению, а затем представить его главе государства.

Нефть и нефтехимия пополнили республиканскую казну почти на 90 млрд рублей

Подвел итоги 2021 года и нефтегазохимический сектор промышленности Татарстана.

В четверг состоялось заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством президента Рустама Минниханова. В лидерах роста оказались производители сырья (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», «Аммоний») — свою роль сыграли высокие цены на мировом рынке нефтехимической продукции, а производители конечной продукции («Нэфис Косметикс» и «Кварт») констатировали снижение прибыли на фоне общемирового роста цен.

«Татнефть» тоже прибавляет темп, увеличив добычу до 27,5 миллиона тонн (с плюсом на 7%). В итоге динамика роста на 6,8% предприятий, входящих в состав холдинга, позволила обогатить республиканский бюджет на 87 миллиардов рублей — это на 61% больше показателя 2020 года.

Фото: tatarstan.ru

На развитие предприятий нефтехимии СИБУРа — 400 млрд рублей

В пятницу руководство СИБУРа обнародовало факт подписания с Минэнерго России соглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей на площадках «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», а также тобольского «ЗапСибНефтехима».

Сумма инвестиций составит 400 млрд рублей. Сейчас холдинг изучает около 20 проектов, из которых на наиболее перспективные в ближайшие несколько лет и направят деньги. Контролировать исполнение обязательств планирует государство — обратным акцизом на перерабатываемое сырье, этан и СУГ.

В расширенном списке возможных к реализации в рамках подписанных документов — проекты на общую сумму 560 млрд рублей. Суммарная стоимость проектов, которые СИБУР, согласно заключенным с Минэнерго России соглашениям, планирует реализовать в ближайшие годы на площадках «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», оценивается в 285 млрд рублей.

Фото: пресс-служба НКНХ

Россия и США плюс Западная Европа — кто кого?



Эта неделя стала продолжением выяснения отношений между Россией и США.

Так, официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США не пойдет на уступки России в вопросах безопасности. В свою очередь глава МИДа России Сергей Лавров предупредил, что если по предложенным РФ гарантиям безопасности от США не последует конструктивного ответа и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва примет необходимые ответные меры. По его словам, попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине будут жестко пресекаться.

Также Лавров сообщил, что в ответах США на предложенный Россией проект гарантий безопасности нет позитивной реакции по вопросу о недопустимости расширения НАТО на восток. Однако в документе есть моменты, которые позволяют «рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам».

О том, что Россия не боится никаких анонсированных Западом новых «адских» санкций, заявил на днях замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, экономическое развитие страны идет не без проблем, однако ничего ужасного с экономикой не произошло, а в каких-то местах она улучшилась. Также он добавил, что возможное отключение России от платежной системы SWIFT не станет катастрофой.

Без новых ужесточенных мер, но с разобщением школьников



На этой неделе в Татарстане, как и в целом по России, ухудшилась эпидобстановка.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане зафиксировали рекордные 506 новых случаев COVID-19. С начала месяца выявили 4,3 тысячи новых случаев: если в первую неделю прирост составлял 8%, во вторую — 15%, то на предыдущей неделе показатели скакнули почти на 75%. По словам Авдониной, в Татарстане зарегистрировано 37 случаев омикрон-штамма коронавируса. В форме ОРВИ болезнь протекала у 31 человека, у остальных — бессимптомно.



Рост заболеваемости вынудил предприятия и организации Татарстана вновь перевести на удаленку часть сотрудников. В школах Татарстана в субботу отменили занятия, а вместо дистанта идет разобщение классов — таких на сегодня 1 419, закрыты из-за взрывной заболеваемости 7 школ.

Тем временем в республике против коронавируса начали вакцинировать подростков от 12 до 17 лет — по данным на 29 января прививку сделали почти 200 несовершеннолетних. Как сообщил пульмонолог, врач-педиатр Ильнур Закиров, «волна «омикрона» поражает» детей — ковидный госпиталь ДРКБ работает на пике напряженности. Основная доля заболевших — дети до года, некоторых привозят сразу же из роддома.

И все же, несмотря на рост заболеваемости, в Татарстане не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения. Об этом в пятницу сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина: «Вводить что-то более жесткое мы не планируем. Дальше будем смотреть по ситуации». В Татарстане с прошлого года приостановлена работа ночных клубов и кальянных, заведения общепита могут работать с 6.00 до 23.00, их посещение, как и проезд в общественном транспорте, разрешены только по QR-коду.

Фото: Максим Платонов

Создание Социального фонда России

В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. По расчетам, средний размер пенсии в этом году составит почти 19 тысяч рублей. С предложением поднять процент индексации выше уровня инфляции он выступил в декабре. На прошлой неделе Госдума приняла соответствующие поправки в третьем чтении, а на днях документ одобрил Совет Федерации.

А Минтруд России на днях предложил создать Социальный фонд России, для чего предстоит объединить Пенсионный и Фонд соцстраха, а со следующего года ввести единый тариф по страховым взносам. Эта мера, считают в ведомстве, позволит существенно увеличить размеры пособий. Так, выплаты по уходу за ребенком могут увеличиться с 37,9 тыс. до 57,4 тыс. рублей.

Готовь сани летом, а летние веранды — зимой

Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана обратилась на этой неделе в мэрию Казани с письмом, в котором попросила продлить размещение на бесплатной основе летних веранд.

По ее подсчетам, обслуживание посетителей в таком формате позволит каждому заведению сэкономить от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

В прошлом году отсутствие арендной платы на летние веранды для ресторанов и кафе столицы стало буквально средством для выживания заведению общепита, резюмировали свою просьбу в Ассоциации.

Фото: Максим Платонов

Для пустующих этажей бывшего «Детского мира» нашлись арендаторы

Московская сеть коворкингов и смарт-офисов SOK, основанная миллиардером и совладельцем компании «Технониколь» Игорем Рыбаковым, придет в Казань.

Местом ее дислокации станут три этажа здания бывшего «Детского мира» в центре города на улице Пушкина, где на первом его этаже действует магазин «Золотое яблоко».

Таким образом, здание вскоре превратится в многофункциональный административно-торговый центр, где давно пустующие верхние этажи превратят в офисное пространство. По оценкам экспертов, стоимость аренды может составить от 30 до 50 млн рублей в год. Управляющий партнер сети смарт-офисов Ирек Аллаяров отметил, что появление SOK в Казани — первый шаг на пути региональной экспансии компании. За пару лет планируется создать еще 13 аналогичных площадок в городах-миллионниках России.

Рекордный снегопад в Стамбуле

Стамбул на этой неделе пережил последствия затяжного снегопада.

Несколько тысяч российских туристов не могли вернуться домой, так как из-за непогоды работа международного аэропорта была парализована. В общей сложности было отменено около 700 рейсов.

Фото: meteojurnal.ru

Подробнее о ситуации в Стамбуле рассказал корреспондент «Реального времени», оказавшийся в числе туристов, не имеющих возможности вернуться на родину:



— Я приехал в Стамбул в [прошлую] пятницу, чтобы сыграть концерт для местной диаспоры. Новый аэропорт Стамбула связывает с городом сеть автобусных перевозок, обычно до района моего проживания автобус идет два часа. На этот раз он шел 2,5 часа, попав примерно в три серьезные пробки. Шел снег, крупными хлопьями. Те туристы, что привыкли к летнему или осеннему Стамбулу, могли быть удивлены — город вполне себе напоминал Казань в первые дни зимы. Добавим сюда сырой воздух — погода не из приятных. При этом дети радостно играют в снежки, многие из них впервые видят столько снега.

Победителям «Дакара» — государственные награды

28 января в казанском Кремле чествовали команду «КАМАЗ-мастер», в шестой раз подряд ставшую победителем международных гонок в Дакаре.

В целом количество побед челнинцев на этом престижном ралли-марафоне уже приблизилось к 20, а пилот команды Дмитрий Сотников уже второй раз подряд выигрывает «Золотого бедуина». Президент РТ лично поздравил победителей, вручив им госнаграды, а в ответ от чемпионов получил памятный кубок.

— Ваша победа в текущих непростых условиях — большой повод для радости для всех татарстанцев! — отметил в своей речи Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Татарстанцы поборются за олимпийский титул

На днях был обнародован окончательный состав сборной России, который отправится на зимние Олимпийские игры в Пекин.

В нее вошли 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.

Татарстан на Олимпиаде представят 8 спортсменов — Данил Садреев (прыжки на лыжах с трамплина), Христина Мацокина (лыжные гонки), сноубордисты Милена Быкова, Владислав Хадарин и Виктор Вайлд, фигуристка Евгения Тарасова и два хоккеиста «Ак Барса» — Тимур Билялов и Дмитрий Воронков. Открытие зимних Игр в столице Поднебесной намечено на 4 февраля.