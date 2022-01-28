«18 месяцев сижу незаконно»: обвинительная речь Агляма Садретдинова
Как экс-министр в суде Казани разоблачал заказчика убийства буинского активиста и «фантастические выдумки» силовиков
Сегодня Приволжский райсуд Казани может удалиться для постановления приговора или иного итогового решения по делу Агляма Садретдинова. Свое 70-летие экс-министр экологии Татарстана встретил в статусе обвиняемого в подстрекательстве к убийству и взятках. Осужденным за это он быть не хочет. В прениях Садретдинов на протяжении двух часов приводил доказательства, что это он стал жертвой незаконного преследования. И с обидой высказал силовикам — почему они поверили матерому преступнику и не проверили мотив всех 42 татарстанских руководителей, на которых до расстрела в 2003-м жаловался буинский активист Рашид Садыков. «Реальное время» предлагает видео и текст выступления подсудимого.
Потерпевший критикует прокуроров, подсудимый — следствие
На финал прений в Приволжский райсуд Казани Аглям Садретдинов прибыл с целой пачкой написанных от руки листов. Лейтмотивом его речи стали слова про клевету и ложь в его адрес со стороны повязанного с казанской группировкой «Квартала» буинского «короля торговли» Маскуда Назмиева.
По версии подсудимого, именно Назмиев руками казанских бандитов устранил в 2003-м активного борца с левой водкой и иными нарушениями Рашида Садыкова — не желал терпеть колоссальные убытки от его действий, а когда попал в круг подозреваемых — переложил вину на Садретдинова. Правда, представил следствию пять вариантов уже случившихся событий.
Садретдинов назвал следователя адвокатом Маскуда, обвинил силовиков в оказании психологического давления, нарушении принципа презумпции невиновности и нежелании проверять доводы защиты. Его защитники Равиль Туктаров и Роберт Хайруллин указали суду на фундаментальные процессуальные нарушения со стороны следствия, при которых вынесение приговора, по их мнению, невозможно.
Напомним, гособвинитель Семен Поляков запросил для экс-главы Буинского района 9 лет колонии строгого режима за подстрекательство к убийству и предложил прекратить его преследование по всем четырем эпизодам взяток за истечением сроков давности. Сын убитого Реналь Садыков предложил для нераскаявшегося посадку на 20 лет, а после выступления защиты вообще заявил — мягкая позиция гособвинения не соответствует практике по делам об убийстве и просил суд отнестись к ней критически.
Через несколько часов суд предоставит Агляму Садретдинову право выступить с последним словом и удалится в совещательную комнату — для постановления приговора. Предлагаем в ожидании этого решения ключевые фрагменты защитительно-обвинительной речи подсудимого.
«Где презумпция невиновности?»
«Обвинение я никогда не признавал и не признаю. Я эти преступления никогда не совершал. Это оговор со стороны Назмиева с того момента, как в 2009 году правоохранительным органам стало известно, что убийство Садыкова совершено по заказу Назмиева казанскими бандитами из ОПГ «Квартала», с которыми у Назмиева, оказывается, были тесные отношения и совместно совершенные преступления в Буинском районе. Маскуд финансировал их. Это подтверждает в допросах он сам и члены ОПГ.
Постановлением Верховного суда РТ от 24.11.2008 года прекращено уголовное преследование Назмиева в связи с истечением срока давности по обвинению в подстрекательстве к взрыву гранаты 1 сентября 2000 года в магазине «Гузель», принадлежавшего предпринимателю Бикчантаеву и подстрекательству к поджогу магазина «Изумруд» предпринимателя Адаева 22 октября 2002 года.
Приговором Верховного суда РТ от 2.12.2008 года в отношении Назмиева установлено, что с целью подавления коммерческой деятельности предпринимателей Бикчантаевых, составляющих ему конкуренцию, он организовал 21 сентября 2001 года разбойное нападение на их дом в Буинске, которое свершили члены казанской преступной группировки «Квартала». Все эти преступления совершены по заказу Назмиева. Эти преступления оставались нераскрытыми до 2006 года.
Бывшая жена Назмиева сообщила суду на допросе — когда в Буинском районе что-то происходило — пожар, преступление — люди говорили, что это делал Маскуд. Его причастность к нераскрытым преступлениям была предметом обсуждения населения города и района и стало известна Садыкову, который также подозревал Назмиева в совершении таких преступлений — как торговля наркотиками и фальсифицированным алкоголем — писал об том жалобы во всех инстанции, вплоть до Госдумы и Генпрокурора.
Уважаемый суд, обратите, пожалуйста, внимание — в 2020 году не появилось ни одного нового факта или свидетеля событий 2003 года или какого-то нового доказательства моей причастности к убийству. Все дело — копия дела 2009 года и поверхностные допросы ранее допрошенных лиц, но ни одного допроса о проверке моих доводов об оговоре меня Назмиевым при наличии у него мотива убить Садыкова.
Я спросил следователя — почему все жалобы Садыкова на меня в деле есть, хотя при проверке их Генпрокуратурой ни один довод не подтвердился, а жалоб на Назмиева в деле нет? Почему «многочисленные жалобы Садыкова явились для Садретдинова мотивом на убийство», а многочисленные жалобы на Назмиева — более конкретные и подтвержденные — не являются мотивом? Непонятно мне это. Где презумпция невиновности?
Хочу озвучить эти жалобы и содержание:
- 17 августа 2001 года — обращение депутата Госдумы Шашурина замруководителя администрации президента Козаку о реализации фальсифицирванной водки наркотиков в магазинах «Бикташ» Назмиева
- 15 марта 2001-го — обращение Садыкова к председателю КГБ РТ Гусеву, что председатель райпо Буинского района оформлял в аренду и потом продавал за бесценок 16 магазинов райпо ООО «Сатурн» Назмиева.
- 6 июня 2001-го — обращение Садыкова в прокуртуру РТ — угроза председателю комитета по защите прав потребителей района Садыкову со стороны Назмиева за составление протоколов за незаконную реализацию водочных изделий в запрещенное постановлением главы района время — с 10 вечера до 9 утра. Начальник ГРОВД подписал разрешение Назмиеву на продажу в запрещенное время — хотя это не подтвердилось.
- 24 мая 2002-го — обращение депутата Госдумы Шашурина Генпрокурору РФ — скупка-раздача магазинов райпо Буинского района по заведомо низкой цене
- еще одно (дату Садретдинов не называет — ред.) — заму Генпрокурора от депутата Шашурина — продажа фальсифицированной водки в торговых точках ООО «Сатурн»
- обращение депутата Госдумы Илюхина к Генпрокурору — прокурор Буинского района прикрывает Назмиева, который торгует в своих точках поддельной водкой, в торговых точках «Бикташ» Назмиева — незаконный оборот наркотиков.
- обращение депутата Илюхина Генпрокурору РФ — в период осуществления погибшим Садыковым полномочий председателя комитета по ЗПП, несмотря на угрозы в свой адрес со стороны гендиректра ООО «Сатурн», он проводил плановые проверки его объектов, выявлял факты продажи поддельной продукции.
В уголовном деле есть допрос бывших сотрудников комитета по защите прав потребителей, которые показали, что в 2001 году был ссора между Назмиевым и Садыковвым по результатам проверки магазинов, скандальное выяснение отношений и угроза владельца точек Садыкову.
Изъятие разрешения на реализацию спиртного, запрет продажи фальсифицированной водки, запрет продажи в запрещенное время лишили Назмиева больших легких и незаконных денег — это тоже один из мотивов убить Садыкова».
Для справки: полномочий выявлять нарушения торговли Садыков лишился почти за два года до своей смерти — в августе 2001-го в ходе реорганизации республиканского комитета по ЗПП буинский расформировали. Место в новой структуре активист не получил.
«Все это страшная чушь, ложь, которую проверяла Генпрокуратура»
В своей речи Аглям Садретдинов утверждает — у Назмиева имелся и еще один личный мотив для заказа убийства. Несмотря на гулявшие по городу и району слухи о причастности бизнесмена к преступлениям против его конкурентов преступления оставались не раскрытыми. А письма Садыкова в Москву могли ускорить работу по заявлениям потерпевших. На деле это ускорение придало задержание членов ОПГ «Квартала».
«В конце 2002-го — начале 2003 года у Назмиева под угрозой раскрытия преступлений прошлых лет и привлечения его к уголовной ответственности, лишения свободы и иных существенных угроз для его комфорта и благополучия был реальный мотив лишить жизни Садыкова, как потенциальный источник опасной для него информации. Организовав убийство, он достиг своей цели и несколько лет находился на свободе. До того, как его преступления не стали раскрываться при иных обстоятельствах.
В декабре 2008 года Назмиев был осужден к условному лишению свободы на 4,5 года за вооруженное нападение на дом и ограбление предпринимателей Бикчантаевых в апреле 2001 года и на дом 80-летней односельчанки Назмиева в сентябре 2003 года.
В июле 2010 года за организацию убийства Садыкова членами ОПГ «Квартала» Назмиев вместо обещанного ему условного наказания получил 4 года колонии строгого режима. На допросе сказал — был очень недоволен тем, что его обманули... К этим 4 годам не было присоединено условное наказание за ранее совершенное — суд прописал, что Назмиев будет это отдельно отбывать. Как можно отбывать, сидя в тюрьме, условное наказание?" — удивляется обвиняемый Садретдинов.
Рашид Садыков был расстрелян из пистолетов с глушителями в ночь на 2 июля 2003 года. Согласно приговору Верховного суда РТ 2010 года, группировщик Виталий Токинов выстрелил лишь раз и пистолет заклинило, его не доживший вердикта напарник Динар Галимжанов отстрелял пять патронов. Токинов получил 9 лет колонии строгого режима с учетом явки с повинной, в которой указал — предложение убийства поступило от буинского коммерсанта Назмиева и после расстрела тот заплатил 180 тысяч рублей. Маскуд Назмиев тогда дал показания — инициатором преступления был Садретдинов и получил срок за подстрекательство и пособничество этому убийству путем подкупа и предоставления информации о жертве в группе лиц...
Дело в отношении Агляма Садретдинова в июне 2010 года было прекращено за отсутствием состава преступления. А в июле 2020-го Советский райсуд Казани разрешил Следкому его реанимировать. Адвокаты подсудимого настаивают — силовики исполнили это решение раньше, чем оно вступило в силу, а потому все следственные действия и собранные доказательства порочны. В прокуратуре и судах двух инстанций с ними не согласны.
Вернемся к речи подсудимого:
«Объективных документальных доказательств моей вины в подстрекательстве я в материалах уголовного дела не увидел. Их и не могло быть, потому что эти преступления я не совершал. Это ложь и клевета Назмиева, чтобы уйти от ответственности за организацию убийства Садыкова по личной инициативе и мести мне!
Из обвинения: мотив моих действий — якобы «моя личная неприязнь» к Садыкову за многочисленные жалобы на меня в 2000-2003 годах. Многочисленные — это сколько? Две жалобы, пять, десять, двадцать?.. Я официально просил следователя — какая конкретно жалоба Садыкова, на какую тему и в какой орган власти на конец 2002 года вызвала мою личную неприязнь, была для меня такой острой и опасной, могла причинить или причинила мне неприятности, могла лишить меня должности или свободы, касалась интересов моих близких лиц, что я должен был неоднократно обращаться к Назмиеву, по версии обвинения, подстрекать его к организации убийства Cадыкова?
Из текста моего обвинения видно, что ни одна жалоба мне в вину конкретно не предъявлена, так как ни одна жалоба Садыкова — даже при проверке комиссией Генпрокуратуры РФ — не подтвердилась. Этот акт имеется в уголовном деле.
Из материалов также следует: объектами жалоб Садыкова были не менее 42 должностных лиц и жителей Буинского района. Он писал, как бывший глава района похитил через колхоз «Искра» 300 млн рублей в 1990-2000 годах — немыслимая сумма, которую как будто я прикрывал. Проверка это не подтвердила.
Писал — «бывший глава поручал начальнику УВД устранять физически неугодных людей, а судмедэксперту — оформлять их смерть как естественную» — это абсурд! Все это страшная чушь, ложь, которая проверяла Генпрокуратура, она не подтвердилась.
Третья жалоба — «Садретдинов продал Буинский сахарный завод своим близким людям...» Фактически завод принадлежал «Татсахаропрому» республики, был преобразован в АО в 1994 году и в том же году пакет акций был продан Госкомимуществом РТ без участия администрации. А я начал работать в Буинском районе только в декабре 1998-го.
Четвертое — «Садретдинов украл из Апастовского района крупный рогатый скот в количестве 29 тысяч голов». Вообще-то в Апастовском районе не было такого поголовья КРС — около 17 тысяч только, и это тоже не подтвердилось при проверке Генпрокуратуры. «Сын Садретдинова получил незаконно квартиру в доме сахарного завода». Тогда мой сын был студентом, учился в Казани. Это тоже выдумка.
Дальше — «Садретдинов незаконно назначил персональную пенсию бывшему главе района». Это не полномочия главы, он не может это делать. Все эти выдумки были смешными. А где мой мотив в этих жалобах — не установлено.
Я к жалобам относился можно сказать положительно. Они в тонусе держали администрацию. При подтверждении недостатков — немедленно устраняли. А жалобы Садыкова на меня, которые не подтвердились при проверке Генпрокуратуры, наоборот, подняли мой авторитет перед населением города и района, как честного порядочного руководителя. А Садыков утвердился, как жалобщик, выдумщик...
Он писал жалобы на начальника ГРОВД, прокурора района, председателя райсуда и прокурора республики, даже на председателя верховного суда республики — за то, что не восстановили его на работе председателем комитета по защите прав потребителей и не решили вопрос выделения благоустренной квартиы вне очереди, хотя ему не полагалось. Тогда получается, что все эти руководители имели мотив для заказа убийства Садыкова?! Все его жалобы были голословные, надуманные...»
В своей речи обвиняемый обошел стороной доводы еще одной жалобы — по дому своей семьи, построенному на бюджетный займ без права приватизации, который уже после прокурорской проверки оказался... в частной собственности супруги главы района. Повторной проверки этой истории сейчас добивается сын убитого Реналь Садыков.
И еще один нюанс — почему-то все жалобы беспокойного активиста на власть обвиняемый называет надуманными и смешными, а его же жалобы на бизнес Назмиева — достоверными.
«За показания на меня ему обещали условный срок»
«За время работы главой Буинского района в течение девяти лет я был награжден почетными грамотами президента РТ, стал заслуженным работником сельского хозяйства республики, был удостоен государственной премии РТ по науке и технике, награжден орденом Дружбы. А Буинский район стал победителем всероссийского конкурса муниципальных образований, награду вручали в Москве. И в 2007-м я был назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана.
В нарушение принципа презумпции невиновности я и в 2009-м, и в 2020 годах, как и сейчас, вынужден доказывать свою невиновность в ситуации неконкретно и неопределенно предъявленного мне обвинения, основанного на показания заинтересованного лица, который оклеветал меня, чтобы уйти от ответственности за организацию убийства Садыкова, и пересказывающих его слова свидетелей — его родственников, работников его бизнеса.
Я посчитал — с 2009 по 2020 год Назмиев был допрошен следователем и судами более 20 раз по убийству Садыкова и дал разные противоречивые показания.
Так, на допросе 27.10.2009 года он говорил о моей просьбе поговорить и напугать Садыкова, чтобы он не писал жалобы. Через некоторое время напросился на допрос и сказал, что — нет, Садретдинов не просил поговорить, а просил — избить его. Потом снова попросился на допрос: хочу исправить, неточно сказал, Садретдинов сказал не избить, а убить Садыкова за жалобы. Потом появился четвертый вариант его лживых показаний — напоив его, пьяным выбросить из поезда... Какого поезда? Почему из поезда? Мне не понятно... Еще раз хочу сказать — я с Назмиевым Садыкова никогда не обсуждал, никаких просьб ему относительно Садыкову у меня не было.
В ходе следствия было отказано в удовлетворении моего ходатайства о назначении Назмиеву психолого-психиатрической экспертизы — для установления причин, мотивов его поведения при даче множества противоречивых показаний. Со слов самого Назмиева и его жены, он пережил огнестрельное ранение в голову картечью и постоянно страдает от сильных головных болей.
На допросе в суде 21 и 23 июля 2021 года он отказался от своих показаний, что я просил убить Садыкова, пояснив — когда он давал такие показания в 2009-2010 годах на него было оказано давление со стороны правоохранительных органов — за показания на меня ему обещали условный срок за организацию убийства Садыкова.
Материалы уголовного дела, рассмотренного Верховным судом республики в 2010 году по обвинению Назмиева, подтверждают его слова о договоренности между ним и следствием. О влиянии сотрудников на иных свидетелей с целью получения показаний о их причастности к убийству Садыкова и о наличии в связи с этим определенных договоренностей сообщил и свидетель Фарид Галиуллин, бывший лидер ОПГ «Квартала», осужденный на 25 лет.
23 июля 2021 года Галиуллин сообщил: — что по заказу Назмиева члены его преступной группировки взрывали гранатой магазин его конкурентов-предпринимателей и совершили вооруженное нападение на их дом. С его слов, сам он на Садретдинова показания давал в рамках заключенного досудебного соглашения со следствием и это была его линия защиты. Ему велели сказать, что был заказ от Садретдинова, когда этого не было, вынуждали написать фамилию Садретдинова, которого он никогда не видел. А сам Назмиев просил его только поговорить с жалобщиком Садыковым.
Эти показания и судебные акты, на которые я ссылался, свидетельствуют — мое обвинение по подстрекательству к убийству не состоятельно не только потому, что я эти преступления не совершал, что нет доказательтсв моего мотива, а потому, что оно является результатом каких-то договоренностей со следствием Назмиева и Галиуллина.
То есть я — жертва оговора.
Не менее запутан вопрос о расчете с исполнителями убийства. В деле я обнаружил пять вариантов показаний Маскуда об этом, которые кардинально отличаются. Сначала была попытка возложить ответственность за расчет по убийству Садыкова на Галиуллина, что он оплачивал.
Второй вариант — Назмиев взял в долг у Галиуллина 500 тысяч рублей, а получил только 320 тысяч (за минусом 180-ти, полученных киллерами — ред.). Третий вариант — взял в долг у Галиуллина 180 ыс рублей и сам отдал их убийцам. Четвертый — Галиуллин в долг не давал, и сам он не платил. Пятый — 150 тысяч рублей Назмиев был должен Садретдинову с 2000 года, прибавил к этой сумме свои 30 тысяч и отдал исполнителям [убийства].
«Размер взятки выглядит фантастически нереальной выдумкой»
Показания Назмиева в 2009 году в качестве обвиняемого о даче мне взяток за содействие в приобретении ООО «Сатурн» первого этажа дома быта и недвижимости ватной фабрики, о передаче через него взяток от Кадырова и Шакирова за выделение им земельных участков являются оговором меня и местью за мои действия против незаконной деятельности Назмиева.
Я вообще ни от кого никогда не получал взяток. Это ложь и клевета! Назмиев многократно обращался ко мне за получением бюджетной ссуды — я ему отказывал. Это я говорю, потому что он заявляет, что дружественные у нас отношения были. За бюджетной гарантией для получения кредитов в банке обращался — я отказал. Просился на должность председателя райпо, он подчиняется не мне — Татпотребсоюзу, я сказал: «Нас удовлетворяет работа нынешнего председателя». Он обиженный ушел, говорил — вы не поддерживаете бизнесменов… Мошенничество в его крови сидит.
Никаких доказательств моего содействия незаконному принятию решений в пользу заявителей ни по одному эпизоду [взяток] нет. Потому что я этих преступлений не совершал, незаконных решений не принимал. Следствие и суд отказались истребовать из администрации и КЗИО Буинского района пакет документов, бывших основанием для подписания мною постановлений [по упомянутым объектам недвижимости]. А эти документы свидетельствуют, что проект постановлений при принятии решений главой администрации готовит комитет по имуществу, и районные комитеты подчинялись только Госкомитету по имуществу республики, в последующем — министерству. Я не имел права их снимать, назначать, вмешиваться.
В деле имеются положения об этих комитетах, где указано: аренда помещений, земли, продажа, оценка их стоимости, обеспечение своевременного поступления средств в бюджет — полномочия КЗИО.
О продаже Дома быта объявления в районной газете целый год — в 1999-2000-м были, и никто не покупал. И мы были рады продать здание любому, потому что в бюджете не было денег. Когда я начинал работать в Буинском районе — была трехмесячная задолженность по оплате труда бюджетников и двухмесячная — по выплате пенсий. Все имущество района считалось госсобственностью, которой управлял Госкомитет по имуществу через свои районные подразделения.
Сделка купли-продажи по недостроенному зданию Дома быта была совершена уполномоченными лицами и органами, без моего участия, администрация никакого отношения к этому зданию не имела. Назмиева я никогда по этой сделке не консультировал, никакого содействия не оказывал и не мог. Бикчантаевым препятствий в покупке здания не создавал. При допросе они сами подтвердили, что не обращались по вопросу покупки в администрацию района, а обращались к директору Дома бытовых услуг. В суде он сообщил: не знал, что оценка стоимости и продажа — не его полномочия и принял аванс в сумме 20 тысяч рублей. Узнав, что не его полномочия — вернул аванс, а комитет по имуществу оценил первый этаж в 441 тысячу рублей. На эту сумму комитет по имуществу заключил договор с Назмиевым, который первым обратился в КЗИО. Со мной эти вопросы никогда не обсуждали, они не входили в мои полномочия.
По одному экземпляру договора отправлялись в Госкомитет и прокуратуру района. Претензий не поступало, поэтому я думаю — эти процедуры проведены с соблюдением закона и положений, и пакет документов с подписями ответственных лиц раскроет правду о моей непричастности к этому преступлению. По каким причинам это здание было продано «Сатурну» — мне неизвестно.
Слова о неограниченной власти главы администрации района, о которой говорили некоторые свидетели, Назмиев и даже следователь Ишмуратов для усиления своей обвинительной позиции писал, что Садретдинов подчинил себе организации — не подтверждены реальными фактами. Эти организации подчинялись только своим республиканским вышестоящим органам.
По эпизоду приобретения недвижимости у ОАО «Ватная фабрика» могу сказать — эта сделка была совершена по решению акционеров, к которым я и администрация никакого отношения не имели. Они району не подчиняются. С Назмиевым его планы по данной сделке не обсуждал. Сумма взятки в 300 тысяч рублей — огромная в то время — вменена мне со слов Назмиева при отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих, что эти деньги у него были при сделке 441 тысяча рублей за недостроенное здание. МРОТ в декабре 2000 года составлял 132 рубля. При невозможности ООО «Сатурн» рассчитаться по сделке единовременно, размер предполагаемой взятки выглядит просто фантастически нереальной выдумкой и клеветой. Такую цену может создать только артист, окончивший институт культуры.
Опровергая обвинения в получении в 2002-2003 годы от Назмиева 50 тысяч рублей, якобы переданных мне Кадыровым и еще 50 тысяч рублей от Шакирова в 2005-м — за выделение земельного участка и оценивая показания Назмиева, хочу напомнить их сходство с его последней судимостью. Назмиев осужден Вахитовским судом в 2017-м году за хищение мошенническим путем 2 млн рублей. Он похитил их у гражданки, сообщив, якобы у него имеются связи в Верховном суде и прокуратуре РТ, и он может снизить наказание в апелляционном порядке осужденному, дав взятку в 2 млн рублей.
Мне уже 71. 18 месяцев сижу в тюрьме без вины, больной... Я не понимаю — почему следователь и гособвинитель верят многократно осужденному, матерому преступнику, а не мне — награжденному за заслуги перед СССР, Россией, Татарией, всю жизнь посвятившему работе на пользу обществу и честно служившему своему государству.
На единственной очной ставке со мной 15.12.2009 года Назмиев не мог воспроизвести свои показания, а читал написанный текст и всегда говорил с подсказки адвоката. Когда я и мои адвокаты ходатайствовали о новой очной ставке, следователь отказал, объяснив, что этот матерый преступник боится меня.
Когда в суде Назмиев отказался от своих показаний, я сначала думал — проснулась хоть чуть совесть у него. Но потом он съездил к себе домой и отказался от новых показаний.
Я прошу учесть, что постановление о прекращении моего преследования от 4 июня 2010 года имеет юридическую силу, а решения по эпизодам обвинения во взятках незаконно отменены и незаконно расследованы в рамках возобновленного дела.
Прошу вас, уважаемый суд, уголовное дело прекратить, потому что эти преступления я не совершал, это клевета... А я незаконно привлечен к уголовной ответственности, арестован и более 18 месяцев содержусь под стражей незаконно.
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