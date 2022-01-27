Медведев: Россия не боится анонсированных «адских» санкций

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится никаких анонсированных Западом новых «адских» санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, экономическое развитие в России идет не без проблем, однако ничего ужасного с экономикой не произошло, а в каких-то местах она улучшилась. В качестве примера он привел сельское хозяйство, где благодаря введенным санкциям пошло развитие. Также Медведев считает, что для России санкции — перманентная вещь. Он напомнил, что против СССР ограничения вводились около десяти раз.

Кроме того, Медведев добавил, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой. Международные банковские карты внутри страны продолжат работать, но могут быть некоторые сложности с переводами за границу.

Фото: pixabay.com

Ранее должностные лица Европейского центрального банка попросили кредитные организации, представленные в России, указать, как они справятся с разными сценариями, в том числе и с отключением РФ от SWIFT. В ЕЦБ предупредили банки с представительством в России приготовиться к введению международных санкций в случае нападения РФ на Украину.

Дарья Акимова