«Поликлиники заканчивают выезды на дом в 12-м часу ночи»: Татарстан бьет рекорды по заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Платонов

Рост заболеваемости будет продолжаться

По всей России резкими скачками продолжает расти заболеваемость коронавирусом: если вчера выявили 88 816 заражений, то сегодня — уже 98 040 случаев. Татарстан не стал исключением, за последние сутки в республике зафиксировали 412 новых случаев COVID-19 — впервые с начала пандемии. Суммарно зарегистрировано 47 030 случаев, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

С начала января 2022 года выявили 4 328 новых случаев: в первую неделю прирост составлял 8%, во вторую — 15%, а на предыдущей неделе показатели заболеваемости выше на 74,8%.

— Очевидно, что рост [заболеваемости] еще будет продолжаться, — сообщила Любовь Авдонина, ответив, что растет и число контактных — под наблюдением остаются 25 270 человек.

Заражения в 2,3 раза чаще происходят внутри семей, нежели в трудовых коллективах, — на них приходится 78% от всех случаев. По словам представителя Роспотребнадзора, это еще раз подтверждает тот факт, что COVID-19 передается при тесном контакте и несоблюдении мер профилактики.



Что касается штамма «омикрон», то число случаев увеличилось до 37 заболевших: у 31 человека заболевание протекало в форме ОРВИ, у шести — бессимптомно. Случаев заражения штаммом «дельта» было выявлено больше — 39. И болезнь при нем протекает сложнее: у 12 больных зарегистрирована внебольничная пневмония, у 25 человек заболевание проходило в форме ОРВИ, еще двое переболели бессимптомно.

«Много нареканий со стороны населения — мы это видим и прекрасно понимаем»

Из-за роста заболеваемости нагрузка на медучреждения выросла кратно.

— Много нареканий со стороны населения — мы это видим и прекрасно понимаем. Тем не менее система здравоохранения делает все, что в наших силах: мы увеличиваем количество бригад, увеличиваем продолжительность работы первичного звена, некоторые поликлиники заканчивают свои выезды на дом в 12-м часу ночи, стараясь обойти всех, — сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

При этом пока в Татарстане не планируют вводить дополнительные антикоронавирусные ограничения.



— Те ограничения, которые действуют, они на сегодня адекватны той эпидситуации, которая существует. Вводить что-то более жесткое на сегодня мы не планируем. Дальше будем смотреть по ситуации, — сказала Авдонина.

Вместо дистанта в школах — разобщение и занятия на улице

Растет и заболеваемость коронавирусом среди детей, констатировала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. Однако министерство вместо отправления всех школьников на дистанционное обучение разобщает классы — таких на сегодня уже 1 419.

Количество закрытых из-за эпидобстановки школ выросло до семи.

Массовые мероприятия в школах пока не проводятся, отметила Асадуллина. А в ближайшую субботу учебы в обычном формате вообще не будет — дети будут заниматься на улице. Как это будет проходить, каждое учебное заведение выберет самостоятельно: это могут быть спортивные соревнования, культурно-познавательные или семейные мероприятия.

— В это время в школах будет проведена генеральная уборка, проветривание и обеззараживание... Это не правило на каждую неделю, это мы делаем вот сейчас. Все зависит от ситуации,– отметила Алсу Асадуллина.

Дарья Пинегина