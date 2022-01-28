«Поликлиники заканчивают выезды на дом в 12-м часу ночи»: Татарстан бьет рекорды по заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости будет продолжаться
По всей России резкими скачками продолжает расти заболеваемость коронавирусом: если вчера выявили 88 816 заражений, то сегодня — уже 98 040 случаев. Татарстан не стал исключением, за последние сутки в республике зафиксировали 412 новых случаев COVID-19 — впервые с начала пандемии. Суммарно зарегистрировано 47 030 случаев, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
С начала января 2022 года выявили 4 328 новых случаев: в первую неделю прирост составлял 8%, во вторую — 15%, а на предыдущей неделе показатели заболеваемости выше на 74,8%.
Заражения в 2,3 раза чаще происходят внутри семей, нежели в трудовых коллективах, — на них приходится 78% от всех случаев. По словам представителя Роспотребнадзора, это еще раз подтверждает тот факт, что COVID-19 передается при тесном контакте и несоблюдении мер профилактики.
Что касается штамма «омикрон», то число случаев увеличилось до 37 заболевших: у 31 человека заболевание протекало в форме ОРВИ, у шести — бессимптомно. Случаев заражения штаммом «дельта» было выявлено больше — 39. И болезнь при нем протекает сложнее: у 12 больных зарегистрирована внебольничная пневмония, у 25 человек заболевание проходило в форме ОРВИ, еще двое переболели бессимптомно.
«Много нареканий со стороны населения — мы это видим и прекрасно понимаем»
Из-за роста заболеваемости нагрузка на медучреждения выросла кратно.
При этом пока в Татарстане не планируют вводить дополнительные антикоронавирусные ограничения.
— Те ограничения, которые действуют, они на сегодня адекватны той эпидситуации, которая существует. Вводить что-то более жесткое на сегодня мы не планируем. Дальше будем смотреть по ситуации, — сказала Авдонина.
Вместо дистанта в школах — разобщение и занятия на улице
Растет и заболеваемость коронавирусом среди детей, констатировала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. Однако министерство вместо отправления всех школьников на дистанционное обучение разобщает классы — таких на сегодня уже 1 419.
Количество закрытых из-за эпидобстановки школ выросло до семи.
Массовые мероприятия в школах пока не проводятся, отметила Асадуллина. А в ближайшую субботу учебы в обычном формате вообще не будет — дети будут заниматься на улице. Как это будет проходить, каждое учебное заведение выберет самостоятельно: это могут быть спортивные соревнования, культурно-познавательные или семейные мероприятия.
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