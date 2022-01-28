Рустам Минниханов: «Вы приучили нас к победам на «Дакаре», и мы не сомневались в вашем триумфе»
Уже шестой раз подряд челнинский «КАМАЗ-мастер» триумфально гостит у президента республики
В очередной, уже шестой раз подряд челнинская суперкоманда «КАМАЗ-мастер» возвращается домой с победой на «Дакаре», собрав на этом престижном ралли-марафоне уже 19 побед в своей истории. При этом пилот команды Дмитрий Сотников уже второй раз подряд выигрывает «Золотого бедуина». Впрочем, все последующие три места тоже заняли челнинские пилоты. Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в своей резиденции принял победителей, чтобы вновь чествовать чемпионов. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».
Справка
- «КАМАЗ-мастер» — автогоночная команда, участвующая в ралли-рейдах. Организована на базе автозавода КАМАЗ в городе Набережные Челны (Татарстан), Россия. В гонках выступает на автомобилях марки КАМАЗ.
- Экипажи «КАМАЗ-мастер» 19 раз становились победителями «Ралли Дакар» (ранее — «Ралли Париж — Дакар»). Признана сильнейшей командой мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков.
- В 1995 году на «Мастер-Ралли» была одержана первая победа в истории команды «КАМАЗ-мастер».
- В 1996 году была одержана первая победа на «Дакаре».
- В состав челнинской команды входят пять обладателей Кубка мира, восемь мастеров спорта международного класса.
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