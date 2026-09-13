Треть россиян покупают детям гаджеты не дороже 30 тысяч рублей

Большинство (44%) приобретают электронику для детей раз в год или реже, еще 36% делают это два-три раза в год.

Фото: Динар Фатыхов

Бюджет на один детский гаджет у 34% опрошенных родителей укладывается в диапазон от 15 до 30 тыс. рублей. Такие выводы следуют из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» среди 2,5 тыс. респондентов.

Еще 29% готовы потратить от 30 до 60 тыс., 17% ограничиваются суммой до 15 тыс., а покупки свыше 100 тыс. считают допустимыми лишь 6%.

Большинство (44%) приобретают электронику для детей раз в год или реже, еще 36% делают это два-три раза в год. Абсолютно все опрошенные покупают детям смартфоны, при этом 37% также выбирают ноутбуки, 23% — планшеты, 18% — смарт-часы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При выборе устройства родители ставят на первое место устойчивость к падениям (29%), безопасность и родительский контроль (24%), соответствие возрасту (18%). Цена оказалась только на четвертом месте с 13%, бренд важен для 6%, технические характеристики — для 5%.

Почти половина родителей (43%) покупает детские гаджеты на маркетплейсах, специализированные магазины электроники выбрали 26%. Большинство (64%) оплачивают покупку сразу, 24% иногда используют рассрочку, а 12% платят кредитной картой.

Ранее сообщалось, что жители Казани потратят на спорттовары для осени в среднем 10 тыс. рублей.

Зульфат Шафигуллин