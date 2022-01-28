Приговор Агляму Садретдинову огласят 31 января

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

С последним словом в суде выступил сегодня министр экологии РТ и глава Буинского района Татарстана Аглям Садретдинов. Приговор по его делу о подстрекательстве к убийству и четырех взятках на 700 тысяч рублей будет оглашен 31 января, передает из Приволжского райсуда Казани журналист «Реального времени».



«Я надеюсь, что российский суд свободен от влияния следствия и самостоятелен в принятии решения. Мне 71 год, и болезнями уже украдено много лет. Я не хочу быть осужденным по клевете и лжи Назмиева», — заявил подсудимый в последнем слове.

Также Садретдинов подчеркнул: «Как человек, верующий в принципы правосудия, я с 16 июля 2020 года (день дачи райсудом согласия на отмену постановления СК 2010 года о прекращении его преследования и день задержания) считал, что эти принципы будут соблюдаться следователем и прокурором... Мои представления о работе следствия рассыпались в прах».

Вину ни в одном из преступлений подсудимый не признает. Его адвокаты указывают на букет процессуальных нарушений и недопустимость всех собранных следствием доказательств по делу.

В свою очередь гособвинение запросило для Садретдинова 9 лет колонии строгого режима по эпизоду с расстрелом буинского активиста Рашида Садыкова в июле 2003 года и предложило прекратить преследование экс-министра по всем эпизодам взяток за истечением срока давности.

Сын убитого Реналь Садыков просил суд отнестись критически к мягкой позиции гособвинения и посадить обвиняемого на 20 лет. Он подчеркнул — если человек не раскаивается, значит, заслуживает самого строгого наказания.

Финальная речь самого фигуранта носила обвинительный характер.