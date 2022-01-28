СК просит домашний арест для замуправляющего ФСС по РТ

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В Приволжский райсуд Казани доставлен для избрания меры пресечения заместитель управляющего регионального отделения Фонда соцстраха Геннадий Титов. Следком заявил ходатайство о его водворении под домашний арест, информирует журналист «Реального времени».



На вопрос нашей редакции о признании вины и отношении к компании «РСС-Мед» задержанный ответил лишь одно: «Скоро все узнаете».

На заседании ходатайство будет поддерживать следователь 4-го отдела Следкома Алмаз Шакиров.

Дело против Титова возбудили 25 января. На следующий день его задержали на рабочем месте и позже допросили в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Допрошенный признал обстоятельства инкриминируемых ему преступлений.

По версии экономической полиции и следствия, возглавляя в отделении ФСС по РТ комиссию по закупкам, Титов выступил против заключения двух бюджетных контрактов на 31 и 188,6 млн рублей с фирмой-победителем электронных торгов. Победителем этим стала компания «РСС-Мед», учредитель которой ранее заявил о преступлении главы регионального ФСС Павла Лоханова. После чего Лоханов оказался в СИЗО по обвинению в получении взятки 2,4 млн рублей — за покровительство и помощь фирме-поставщику в минимизации размера претензий по арбитражному иску ФСС путем активной защиты по выявленным заказчиком нарушениям поставки.

Причиной для отказа в заключении госконтрактов стала ссылка на отсутствие сертификатов на еще не поставленную продукцию. К заключению контракта был рекомендован второй участник торгов — в обоих случаях это была созданная в феврале 2021 года фирма «Феникс». Отказ ФСС поставщик оспорил в антимонопольной службе и заявил о ситуации в правоохранительные органы.

Интересы задержанного защищает казанский адвокат Александр Клюкин.