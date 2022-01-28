«Дома трое детей и жена на костылях»: замглавы ФСС Татарстана не отбился от ареста
До 25 марта под домашний арест отправил только что зама управляющего региональным отделением Фонда соцстраха Геннадия Титова Приволжский суд Казани. Сам обвиняемый на заседании просил о запрете определенных действий и заявлял, что сам заинтересован разобраться в своем деле и помех следователям чинить не будет, сообщает с места журналист «Реального времени».
Перед началом заседания 45-летний чиновник тщательно прятал лицо под маской и капюшоном — как в свое время это делал Борис Петров из Ростехнадзора. Однако в какой-то момент вспотел, скинул капюшон и прекратил прятаться от камер.
Уже на старте заседания выяснилось — сегодня в Следкоме задержанному двое суток назад предъявили обвинение в превышении полномочий и создании помех бизнесу. От дачи показания по этому обвинению он отказался. Хотя после задержания, как следовало из материалов дела, «признал дачу незаконных указаний в совершении госзакупок».
Суду обвиняемый представился отцом трех детей — старшему — 18, младшему 5 лет. Заявил, ввиду перелома ноги у жены он остался единственным кормильцем в семье. Просил ограничиться запретом определенных действий и дать ему возможность работать.
— Ваша честь, прошу отказать в ходатайстве следствия. Скрываться от правосудия и следствия я не собираюсь. Являюсь многодетным отцом. Дома — трое детей и супруга, которая сейчас передвигается только на костылях и водить детей в школу и садик самостоятельно не может, — обратился замглавы отделения ФСС к председательствующему судье Артему Никифорову.
Геннадий Титов добавил — его родителям за 65 и подвергать их личному риску в период коронавирусной ситуации он не хочет. «Желательно другую меру пресечения», — попросил он. На вопрос судьи — какую — предложил запрет определенных действий.
Адвокат обвиняемого Александр Клюкин поддержал свое клиента. А еще огласил в суде выводы объемной характеристики от работодателя — и.о. руководителя отделения ФСС Фердината Закирова. В этом документе он указал, что Титов характеризуется высоким уровнем профессионализма, организованности и способен выполнял в одно время много важных задач. А еще — требователен к себе и к коллегам, пользуется их заслуженным уважением.
По мнению защитника, никаких сведений о намерении Титова давить на подчиненных и уничтожать документы не имеется. Документация изъята — в том числе при обыске у задержанного. «Титов сам намерен разобраться в сложившейся ситуации, он приводит ссылки на законодательство и не намерен вводить в заблуждение следствие и препятствовать», — настаивал Клюкин.
Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Алмаз Шакиров сообщил суду, что предъявленное ВИП-страховщику обвинение в превышении полномочий относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает лишение свободы до четырех лет. А потому следствие считает адекватной мерой пресечения для фигуранта именно домашний арест. Полагая, что в ином случае начальник, имеющий в своем подчинении аж семь отделов организации «предпримет действия на сокрытие предметов и документов, а также окажет воздействие на свидетелей».
Шакиров огласил суть претензий силовиков к Титову. По версии следствия, тот в период с 15 декабря 2021 года по 13 января 2022 года, будучи заместителем управляющего и председателем комиссии по закупкам в отделении ФСС по РТ совершил действия, явно выходящие за пределы полномочий, что повлекло нарушение интересов коммерческой организации «РСС-Мед» в двух электронных аукционах. Компания в них победила, но контракты с ней так и не был заключен.
Как отметил представитель СК, Титов препятствовал деятельности поставщика путем отклонения его заявки по двум аукционам и давал незаконные и необоснованные указания своим подчиненным по соответствующим решениям.
Напомним, речь идет о госконтрактах на поставку более 1,5 млн впитывающих простыней за 31 млн рублей и почти 5 млн подгузников для взрослых на 188,6 млн рублей. Вторым участником аукциона, по данным «СПАРК-Интерфакс», было казанское ООО «Феникс», которое уже поставляло для ФСС продукцию на общую сумму в 160 миллионов. Впрочем, согласно данным той же системы, в данный момент оба контракта на столь нужные инвалидам средства гигиены числятся не заключенными.
Представитель прокуратуры Приволжского района Артур Девятеев поддержал ходатайство следствия.
В оглашенных на заседании материалах дела прозвучало — на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого Титов от дачи показаний отказался. А некое признание сделал лишь после своего задержания 26 января.
После удаления судьи в совещательную комнату, журналист «Реального времени» поинтересовалась у обвиняемого — так какова же его позиция по делу о превышении и помехах бизнесу. Титов уклонился от прямого ответа, не подтверждая, но и не отрицая предъявленное обвинение. Комментировать результаты сотрудничества с одним поставщиком, потянувшие на два уголовных дела, также не стал. Расследование продолжается.
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