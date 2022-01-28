«Дома трое детей и жена на костылях»: замглавы ФСС Татарстана не отбился от ареста

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

До 25 марта под домашний арест отправил только что зама управляющего региональным отделением Фонда соцстраха Геннадия Титова Приволжский суд Казани. Сам обвиняемый на заседании просил о запрете определенных действий и заявлял, что сам заинтересован разобраться в своем деле и помех следователям чинить не будет, сообщает с места журналист «Реального времени».



Перед началом заседания 45-летний чиновник тщательно прятал лицо под маской и капюшоном — как в свое время это делал Борис Петров из Ростехнадзора. Однако в какой-то момент вспотел, скинул капюшон и прекратил прятаться от камер.

Уже на старте заседания выяснилось — сегодня в Следкоме задержанному двое суток назад предъявили обвинение в превышении полномочий и создании помех бизнесу. От дачи показания по этому обвинению он отказался. Хотя после задержания, как следовало из материалов дела, «признал дачу незаконных указаний в совершении госзакупок».



Суду обвиняемый представился отцом трех детей — старшему — 18, младшему 5 лет. Заявил, ввиду перелома ноги у жены он остался единственным кормильцем в семье. Просил ограничиться запретом определенных действий и дать ему возможность работать.

— Ваша честь, прошу отказать в ходатайстве следствия. Скрываться от правосудия и следствия я не собираюсь. Являюсь многодетным отцом. Дома — трое детей и супруга, которая сейчас передвигается только на костылях и водить детей в школу и садик самостоятельно не может, — обратился замглавы отделения ФСС к председательствующему судье Артему Никифорову.

Геннадий Титов добавил — его родителям за 65 и подвергать их личному риску в период коронавирусной ситуации он не хочет. «Желательно другую меру пресечения», — попросил он. На вопрос судьи — какую — предложил запрет определенных действий.

Адвокат обвиняемого Александр Клюкин поддержал свое клиента. А еще огласил в суде выводы объемной характеристики от работодателя — и.о. руководителя отделения ФСС Фердината Закирова. В этом документе он указал, что Титов характеризуется высоким уровнем профессионализма, организованности и способен выполнял в одно время много важных задач. А еще — требователен к себе и к коллегам, пользуется их заслуженным уважением.

По мнению защитника, никаких сведений о намерении Титова давить на подчиненных и уничтожать документы не имеется. Документация изъята — в том числе при обыске у задержанного. «Титов сам намерен разобраться в сложившейся ситуации, он приводит ссылки на законодательство и не намерен вводить в заблуждение следствие и препятствовать», — настаивал Клюкин.

Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Алмаз Шакиров сообщил суду, что предъявленное ВИП-страховщику обвинение в превышении полномочий относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает лишение свободы до четырех лет. А потому следствие считает адекватной мерой пресечения для фигуранта именно домашний арест. Полагая, что в ином случае начальник, имеющий в своем подчинении аж семь отделов организации «предпримет действия на сокрытие предметов и документов, а также окажет воздействие на свидетелей».

Шакиров огласил суть претензий силовиков к Титову. По версии следствия, тот в период с 15 декабря 2021 года по 13 января 2022 года, будучи заместителем управляющего и председателем комиссии по закупкам в отделении ФСС по РТ совершил действия, явно выходящие за пределы полномочий, что повлекло нарушение интересов коммерческой организации «РСС-Мед» в двух электронных аукционах. Компания в них победила, но контракты с ней так и не был заключен.



Как отметил представитель СК, Титов препятствовал деятельности поставщика путем отклонения его заявки по двум аукционам и давал незаконные и необоснованные указания своим подчиненным по соответствующим решениям.

Напомним, речь идет о госконтрактах на поставку более 1,5 млн впитывающих простыней за 31 млн рублей и почти 5 млн подгузников для взрослых на 188,6 млн рублей. Вторым участником аукциона, по данным «СПАРК-Интерфакс», было казанское ООО «Феникс», которое уже поставляло для ФСС продукцию на общую сумму в 160 миллионов. Впрочем, согласно данным той же системы, в данный момент оба контракта на столь нужные инвалидам средства гигиены числятся не заключенными.

Представитель прокуратуры Приволжского района Артур Девятеев поддержал ходатайство следствия.



В оглашенных на заседании материалах дела прозвучало — на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого Титов от дачи показаний отказался. А некое признание сделал лишь после своего задержания 26 января.

После удаления судьи в совещательную комнату, журналист «Реального времени» поинтересовалась у обвиняемого — так какова же его позиция по делу о превышении и помехах бизнесу. Титов уклонился от прямого ответа, не подтверждая, но и не отрицая предъявленное обвинение. Комментировать результаты сотрудничества с одним поставщиком, потянувшие на два уголовных дела, также не стал. Расследование продолжается.