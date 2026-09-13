Аналитики оценили «зарплату матери» в Казани почти в 155 тысяч рублей

При расчетах учитывались средние рыночные ставки

Фото: Максим Платонов

Привлечение наемных специалистов для выполнения ежедневных обязанностей матери в Казани обойдется семье в 154,7 тыс. рублей в месяц (38,675 тыс. рублей в неделю).

Больше всего времени занимает работа няни — 27,5 часа, приготовление еды и сервировка забирают 12 часов, транспортная логистика — 10 часов. На бытовой уход уходит 8,5 часа, на обучение ребенка — 7,5 часа. При расчетах учитывались средние рыночные ставки: час работы няни или клинера в Казани стоит 450 рублей, повара — 800 рублей, водителя — 650 рублей, репетитора — 850 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Временная нагрузка женщины с одним ребенком составляет 65,5 часа в неделю. Оценка подготовлена финансовым маркетплейсом Сравни на основе средних предложений сервисов услуг и данных по временным затратам в семьях с детьми дошкольного или младшего школьного возраста.

Для сравнения, в Москве аналогичная оценка достигает 237,7 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 200,7 тыс., в Екатеринбурге — 156,2 тыс., а в Новосибирске — 141,6 тыс. В столице час работы няни обходится в 700 рублей, репетитора — в 1,5 тыс. рублей, тогда как в Новосибирске минимальные ставки начинаются от 400–800 рублей в зависимости от услуги.

Напомним, в конце августа на погашение ипотеки многодетным семьям направили 446,7 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин