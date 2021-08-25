«Яблоко» в снегу: бывший «Детский мир» снова реконструируют, но не заселяют

По мнению специалистов, известное здание в центре Казани оживет, если вместо торговых мест в нем появятся офисы

«Реальному времени» стало известно, что в Казани намечается очередная реконструкция здания бывшего «Детского мира». Сейчас оно в собственности компании «Джи Эй Групп» — владельцев екатеринбургской сети парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» на Кольце. О том, какая реновация нужна известному торговому центру в сердце татарстанской столицы, почему оно уже 15 лет остается необитаемым, а площади съехавшего финского магазина «Стокман» до сих пор пустуют и сколько на этом теряют собственники — подробности в нашем материале.

Августовский снег



Собственник бывшего «Детского мира» в Казани — екатеринбургское ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп», владельцы сети магазинов «Золотое яблоко», — получил разрешение на реконструкцию здания на Пушкина, 2. Работы будут проводить согласно документу — «в пределах подвала и первого этажа в осях 2-7/Е-3».

Вопрос о причинах и целях реконструкции корреспондент «Реального времени» задал представителям УК «Кристалл», которой принадлежит бренд «Золотое яблоко» и которая имеет общих с «Джи Эй Групп» учредителей. В управляющей компании ответили, что в настоящее время «все ответственные лица находятся в заграничной командировке». Редакция готова опубликовать комментарий собственника и якорного арендатора ТЦ по получении.

Жизнь в магазине ограничивается первым этажом. Фото: Инна Серова

А пока в самом магазине никто не в курсе, что в нем будет проходить реконструкция. Во всяком случае, продавцы и менеджеры ничего об этом не слышали, признались они нашему изданию.

Жизнь в магазине ограничивается первым этажом — территорией «Золотого яблока»: путь на лестницу, ведущую выше, перекрыт черной лентой с табличкой: «Уважаемые покупатели! «Стокманн» закрыт». Она осталась после того как, завершив в марте 2021 года последнюю распродажу, универмаг брендовой одежды объявил на прощание, что «Стокманн» закрывает универмаг в Казани и пока не планирует открытие новых универмагов в Татарстане».

Грустное впечатление оставляют в разгар жаркого августа и новогодние снежинки иллюминации на фасадах бывшего «Детского мира», которые экономные собственники демонтировать не стали — видимо оставили висеть до будущих праздников.

Новогодние снежинки на фасадах бывшего «Детского мира» экономные собственники демонтировать не стали. Фото: Инна Серова

«Концепцию надо менять»

Четырехэтажное здание бывшего «Детского мира» в XXI веке уже пережило реконструкцию — в 2006-м, когда перешло к московскому ОАО «Подиум». В итоге исчез довольно бестолковый, набитый арендаторами без особой логики «базар-вокзал» — а современный торговый центр так и не появился. Собственник не сумел продать объект, а в 2012 году и вовсе обанкротился.

Общая площадь здания, согласно данным Росреестра, — 11,26 тыс. кв. м, и лишь 1,5 тысячи из них на первом этаже занимает «Золотое яблоко» — остальные пустуют.

— С учетом кадастровой стоимости здания (576,4 млн рублей, — прим. ред.), собственник несет достаточно высокие затраты в виде налогов, — говорит замдиректора компании А-Development Владимир Шайхиев. — Другие затраты, которые не зависят от присутствия или отсутствия арендаторов — это оплата охраны, эксплуатационные затраты. Но, в принципе, все эти расходы может покрывать операционная деятельность «Золотого яблока».

Что же касается упущенной выгоды, заметил он, то все зависит от формата нарезки площадей, но в целом в этом сегменте и в этой части города торговые площади сегодня сдаются по 2 000—2 500 рублей за квадратный метр. Другое дело, что торговля здесь и сейчас не «заходит».

— Концепцию надо менять, — считает Шайхиев. — Узкий брендовый сегмент резко сужает поток покупателей.

«Детский мир» в 2006 году. Фото: vk.com

«Гибкий офис» вместо брендового универмага

Эксперты «Реального времени» сходятся на том, что «Детский мир» больше не интересен как чисто торговый объект в принципе. Но его перспективы они видят несколько по-разному.

— При том, что локация здания явно является его преимуществом, это здание не совсем удобно для торговли, если говорить о площадях выше второго этажа, — полагает и директор компании Мурат Ахмеров.

Ахмеров считает оптимальным превратить «Детский мир» в коворкинг — «гибкое офисное пространство»:



— Премиум-локация при парковке, которая заполняется посетителями одного магазина — «Золотое яблоко», то есть при недостаточной для всего здания обеспеченности парковочными местами, близость к метро, центр города — все это подсказывает решение — бизнес-центр. Тем более что практика уже подсказала, что торговля сюда не идет.

Собеседник «Реального времени» полагает, что, изменив таким образом концепцию объекта, сдавать там площади в аренду собственник мог бы по 1 000—1 500 рублей за кв. м. А стоимость содержания здания (коммунально-эксплуатационные расходы), по его словам, на сегодня может составлять 250—300 рублей за «квадрат» — это затраты, которые, как и налоги, на сегодня не компенсируются арендой.

В «заколдованное место» так и просится еда?

По данным источника «Реального времени» в сообществе риелторов и девелоперов, в Казани не появлялись объявления о сдаче площадей на Пушкина, 2 — возможно, арендаторов ищут через московских брокеров. Либо по каким-то причинам не ищут.

— Место и правда заколдованное! — заметила в ответ на вопросы о причинах «простоя» здания полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. — При всех очевидных плюсах расположения, наличии парковки, которую существенно расширили, и огромных витринах... Сам формат универмагов, к сожалению, переживает не лучшие времена. Stockmann ушел из России, Debenhams не пережил пандемию. Американский Macy,s вынужден переизобретать свой формат заново, чтобы конкурировать за покупателя.

Стрюкова подчеркнула:



— Формат здания бывшего «Детского мира», с учетом имеющегося якорного арендатора «Золотое яблоко», диктует определенный концепт для двух свободных этажей — одежда и товары для дома сегмента средний плюс и выше. Вопрос, есть ли в Казани достаточная емкость рынка для таких арендаторов.

По мнению полномочного представителя РГУД, «с учетом расположения и пешеходного трафика вокруг, в это здание очень просится общепит».

— А пока пустующие этажи собственнику приходится содержать за свой счет, — заметила она. — Стоимость эксплуатации квадратного метра действующих торговых площадей в Казани начинается от 250 рублей за кв. метр в месяц.