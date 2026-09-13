В России определили 24 продукта для контроля за их ценами

В списке — мясо, молочка и мучные изделия

Фото: Мария Зверева

Правительство России разработало проект постановления, который позволит Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату получать данные о ценах и контролировать их для 24 категорий товаров. Этот документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В августе президент Владимир Путин подписал закон, касающийся мониторинга цен на продукты питания на всех этапах — от производства до продажи.

В список продуктов, утвержденный правительством РФ, вошли: говядина, свинина, баранина, куриное мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мониторинг, подписанный Путиным 4 августа, будет направлен на выявление причин резкого увеличения цен на продовольствие. Федеральные органы получат информацию о компаниях, занимающихся производством, поставками и продажей продуктов, о сделках между ними, а также о ценах, объемах продаж, доходах, расходах и прибыли.

Собранные данные не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Закон и утвержденный перечень товаров вступят в силу с 1 января 2027 года.

Никита Егоров