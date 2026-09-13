Путин призвал «внимательнее присмотреться» к идеям России о развитии БРИКС

Так, президент РФ подчеркнул важность создания общей платформы для роста экономик стран-членов объединения

На XVIII саммите БРИКС в Индии в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что потенциал для дальнейшего развития объединения еще не исчерпан. Он подчеркнул важность создания общей платформы для роста экономик стран БРИКС, которая будет учитывать и сочетать их конкурентные преимущества, сообщила пресс-служба Кремля.

— Мы говорим о формировании общей платформы роста БРИКС, которая будет основываться на принципах открытости и доступности не только для участников, но и для всех наших партнеров и друзей, — отметил Путин.

Кроме того, президент России представил несколько инициатив, направленных на развитие БРИКС. Он призвал участников внимательнее ознакомиться с предложениями России по оптимизации сотрудничества. В частности, обсуждались идеи создания платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры, а также перестраховочного механизма и зерновой биржи в рамках объединения. Эти механизмы могут быть полезны как для стран-участниц, так и для их партнеров.

Путин также подчеркнул значимость взаимного сотрудничества между государствами БРИКС, отметив, что внутренняя торговля между ними достигла $1,2 трлн (более 101 трлн рублей). По его словам, на страны-участницы приходится почти четверть мирового экспорта и 49% прироста глобального ВВП.



Никита Егоров