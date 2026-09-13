Страны-члены БРИКС создадут систему для реагирования на вспышки инфекций

Также участники договорились о мониторинге потенциальных угроз

Фото: Максим Платонов

На заседании в формате БРИКС+ в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о договоренности стран БРИКС о создании интегрированной системы для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний (цитата по РИА «Новости»).

Саммит БРИКС проходит 12 и 13 сентября, в то время как встреча формата Outreach BRICS+, ставшая традиционной для подобных мероприятий, проходит в столице Индии в воскресенье. Моди отметил, что участники договорились о разработке единой системы БРИКС для быстрого реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и мониторинга потенциальных угроз.

БРИКС — это межгосударственное объединение, образованное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а в 2011 году к ним присоединилась Южноафриканская Республика. С начала 2024 года в группу вошло несколько новых стран. В 2026 году Индия будет председательствовать в БРИКС.

Никита Егоров