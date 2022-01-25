Половина сотрудников мэрии Казани уходит на удаленку

В мэрии Казани часть работников переводят на удаленку. Руководителям рекомендовали перевести 50% работников на дистанционный режим работы.

— На месте остаются те, кто задействован непосредственно в оказании услуг населению и в жизнеобеспечении города, — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.

Неделю назад в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно. Если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на коронавирус, указал премьер-министр.

Спустя несколько дней Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата Кабмина, а еще федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат с 21 января.

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле, комментируя рекомендацию Мишустина перевести по возможности сотрудников на удаленку, заявили, что республиканский оперштаб не планирует давать аналогичное указание:

— Мы в одной стране, зачем дублировать? Это решает работодатель, он должен подумать в том числе о категории граждан 60+, — объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

