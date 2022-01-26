Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если по предложенным РФ гарантиям безопасности не последует конструктивного ответа и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва примет необходимые ответные меры. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине будут жестко пресекаться. А сами США подталкивают Киев к провокациям против РФ, вместо того чтобы исполнять Минские соглашения. Он напомнил, ответ по представленным проектам должен прийти уже на этой неделе.

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Накануне официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что администрация США не будет идти России на уступки в вопросах безопасности. Вашингтон, напомним, должен предоставить письменные ответы на российские предложения. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча.



Максим Кокунин