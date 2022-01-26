Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если по предложенным РФ гарантиям безопасности не последует конструктивного ответа и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва примет необходимые ответные меры. Об этом сообщают «РИА Новости».
По его словам, попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине будут жестко пресекаться. А сами США подталкивают Киев к провокациям против РФ, вместо того чтобы исполнять Минские соглашения. Он напомнил, ответ по представленным проектам должен прийти уже на этой неделе.
Накануне официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что администрация США не будет идти России на уступки в вопросах безопасности. Вашингтон, напомним, должен предоставить письменные ответы на российские предложения. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча.
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